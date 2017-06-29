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Московский листок

В "Новой Москве" натуральную природу заменяют искусственной

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 1

москва собянин когалым
В "Новой Москве" натуральную природу заменяют искусственной
Общая площадь парков, которые планируется разбить в ТиНАО к 2035 году, должна составить 12 тысяч гектаров. Об этом 28 июня сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в интервью «Российской Газете».
 
«Чтобы почувствовать происходящие перемены, вы, когда выезжаете в нашу сторону за пределы МКАД, оглянитесь по сторонам. Увидите много мест, где вчера еще было поле, а сегодня зелено. Мы разбили уже пять парков, инвесторы приступили к проектированию крупных тематических парков: «Глория» неподалеку от Мосрентгена и Парк героев в Роговском поселении. А к 2035 году в «Новой» Москве запланировано создание 85 парков общей площадью 12 тысяч гектаров», - отметил Владимир Жидкин.
 
Он также добавил, что на территории ТиНАО, как ни в каких других административных округах столицы, существует множество возможностей для обустройства зеленых зон. Кроме того, ведется постоянная работа по расчистке лесных участков от мусора и валежника.
 
«Где еще, как не в «Новой» Москве, есть столько возможностей для обустройства парковых зон? Лес же вокруг. Убрал сухостой, построил на свободной площадке кафе, гостиницу, проложил летом велодорожки, а зимой лыжню. Вот и готов парк! А для других целей лес и не трогаем. Разве что продолжаем расчищать от валежника и свалок. Каждый день этим занимается специально созданное государственное бюджетное учреждение. 100 рабочих в нем. Будем чистить, пока не очистим все 75 тысяч гектаров. Пусть шумит, радует всех своей природной красотой», - заключил Владимир Жидкин.
 
От редакции: Ну давайте прочтем еще раз и внимательно. 
 
По существу, уже сейчас столичные власти, "хапнув" невероятно большой кусок территории, просто понятия не имеют, что с этим приобретением делать в дальнейшем. Отселять сюда москвичей из центра явно не получается. Планы перевести в "Новую Москву" столичную и федеральную бюрократию рухнули, даже не начав реализовываться. При этом в "Новой Москве" нет ничего такого, вокруг чего могла бы формироваться какая-то городская среда естественным образом.
 
Вот и остаись только прожекты паркового переустройства - сказано же, "убрал сухостой, построил на свободной площадке кафе, гостиницу, проложил летом велодорожки, а зимой лыжню. Вот и готов парк!"
 
А кому он там нужен? Если есть настоящий лес - в лес кто-то еще поедет специально, а вот в парк за тридевять земель... Парки в городе нужны, а не бог знает где.
 
Тем не менее, планы аж на 18 лет!
 
Какие? Ну смешные очень: "...где вчера еще было поле, а сегодня зелено". А поле было какого цвета? То есть уничтожается естественное поле, и на его месте создается искусственный газон - это мы проходили еще и в "старой" Москве при Лужкове, возьмите хоть "благосустройство" в районе улицы Свободы, когда была уничтожена естественная луговина и природные песчаные пляжи, а на их месте появились зачем-то велодорожки, а спуск к реке перекрыли бетонными сооружениями. 
 
Да  и ответ на естественный вопрос "Зачем?" тоже есть - "каждый день этим занимается специально созданное государственное бюджетное учреждение. 100 рабочих в нем. Будем чистить, пока не очистим все 75 тысяч гектаров". То есть пока городской бюджет оплачивает бессмысленные работы на "сучьих выселках" - будем осваивать бюджетные средства. А потом хоть трава не расти... В буквальном смысле.
 
Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Какой простор для "творчества"!
Григорьич написал 29.06.2017 11:49
12 000 га! Это ж сколько денег туда можно вбухать! А сколько может пойти (и пойдет) на распилы и откаты!
"Великий комбинатор" тихо рыдает от зависти.
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