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Московский листок

Пентагон счёл свой блеф насчёт химической атаки армии Сирии стратегически удавшимся

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 1

сша империализм кризис сирия химоружие
Пентагон счёл свой блеф насчёт химической атаки армии Сирии стратегически удавшимся

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил накануне, что правительство Сирии прислушалось к высказанному в начале недели предупреждению Белого дома в адрес режима сирийского президента Башара Асада не проводить на территории страны химическую атаку. Ранее Вашингтон грозил, что Дамаск заплатит "высокую цену", если все же решится на применение химоружия. Причем обвинения в подготовке к химатаке базировались на разведданных, которые Госдепартамент впоследствии отказался раскрывать. 

Мэттис сообщил об отказе сирийских властей от намерения применить химическое оружие, не приводя при этом никаких доказательств в подтверждение этих сведений, отмечает Reuters. "Похоже, что они серьезно восприняли предупреждение, - заявил глава Пентагона журналистам во время перелета в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО. - Они этого не сделали (не стали наносить удар с использованием химоружия. - Прим. NEWSru.com)". 

На уточняющий вопрос, считают ли в Пентагоне, что силы Асада полностью отказались от намерения нанести удар, Мэттис ответил отговоркой: "Я думаю, вам лучше спросить об этом у Асада". 

Также Мэттис отметил, что угроза, связанная с химическим оружием, не ограничивается в Сирии одной локацией. "Я думаю, что химическая программа Асада распространяется далеко за пределы одного аэродрома (по всей видимости, имелся в виду правительственный аэродром "Шайрат" в Хомсе. - Прим. NEWSru.com)", - сказал глава Пентагона. 

Данные разведки не однозначны, но США готовы к удару 

На этом фоне американский чиновник, знакомый с вопросом, сообщил Reuters, что разведданные, которые побудили администрацию США выпустить в минувший понедельник предупреждение в адрес правительства Сирии, "далеко не однозначны". "По ним нельзя буквально сказать, что идет подготовка к атаке с применением химического оружия", - пояснил собеседник агентства. 

Другой американский чиновник добавил, что разведданные включают в себя наблюдение за сирийским военным самолетом, перемещенным в ангар на авиабазе "Шайрат", где, как подозревает разведка американцев и их союзников, Асад прячет химическое оружие. 

При этом телеканал CNN ранее сообщил, что Пентагон уже привел в боевую готовность американские военные корабли и истребители, которые находятся в ожидании приказа президента США Дональда Трампа о нанесении авиаудара по Сирии. В настоящее время американские военные пристально наблюдают за авиабазой сирийских ВВС "Шайрат", где, по информации Вашингтона, находилось химическое оружие, которое якобы было применено в апреле в Идлибе, в результате чего погибли мирные жители, отмечал канал.

Дамаск опроверг заявление Белого дома 

Между тем министр по вопросам национального примирения Сирии Али Хайдар опроверг сведения Белого дома о возможном намерении Дамаска применить химоружие, сообщает AP. По его словам, Вашингтон своим заявлением предвещает "дипломатическую битву" против Сирии, которая развернется в ООН. 

Кроме того, Дамаск обвиняет США в намерении "не закончить сирийский конфликт, а вести войну на изнурение противника с сирийским народом и сирийской армией". Об этом в интервью Financial Times сказала Бутаина Шаабан, советник Асада по политическим вопросам и связям с общественностью. 

Между тем глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов считает, что возможное применение режимом Асада химоружия исключать нельзя. "Подозрения в отношении Асада в том, что он применял химическое оружие, уже много лет имеют место, также как и подозрение в том, что не все химическое оружие вывезли с территории Сирии по совместному плану России и США", - сообщил эксперт в комментарии "Интерфаксу". 

Заявление Белого дома - нетипичное и самовольное 

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбелл поделился с газетой предположением, что заявление Белого дома могло быть основано на сообщениях разведки. Ракетные атаки с использованием газа зарина требуют значительной подготовки, которую вполне могли зафиксировать разведслужбы, пояснил эксперт в статье, переведенной сайтом InoPressa. 

В то же время Кимбелл счел нетипичным такое конкретное публичное предупреждение по поводу намерения иностранного правительства использовать запрещенные вооружения. Эксперт признался, что не помнит подобных заявлений, "по крайней мере в последние 20 лет". Чаще такие вопросы решаются путем частных сообщений по дипломатическим и разведывательным каналам, пояснил он.  

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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ордена Ленина Дональд Трамп
ххх написал 29.06.2017 12:12
Недавно вышедший номер National Review (по сути голос руководства Республиканской партии) писал 2 июня 2017: "Ни при каких условиях оппозиция (демократы) не добьется импичмента президента Трампа".
Увы, правда. Импичмент Трампа может инициировать лишь Конгресс, но в обеих палатах Конгресса сейчас большинство у Республиканцев. Но, как говорят американцы, Lets look at the bright side
С 10 мая по 20 июня муниципалитеты более десятка американских городов, включая несколько крупных, потребовали импичмента Трампа (я об этом писал недавно).
12 июня генпрокуроры столичного округа Колумбия и прилегающего к столице штата Мэриленд объявили, что подадут в суд на президента Трампа по обвинению в нарушении антикоррупционных положений конституции; ведь Трамп "получает (получал) миллионные платежи и отчисления от зарубежных правительств после переезда в Белый дом". Вполне возможно, Трамп ст(или уже стал) "героем" судебных процессов и в других штатах.
Согласно опросам, 55-57% американцев старше 18 лет устойчиво "не одобряют" деятельность Дональда Трампа на посту президента. В случае чего, народная поддержка импичменту Трампа будет обеспечена.
Расследование деятельности Трампа, под руководством Роберта Мюллера, продвигается. И Трамп сейчас "в основном (не полностью) блокирован". Это, наверно, самое главное.
С середины июня в отношении Трампа, согласно СМИ США, выработался "относительный консенсус": импичмент Трампа начнется только если (а) Трамп уволит Роберта Мюллера или (б) комиссия Мюллера раскопает что-нибудь особо гадостное. В этих случаях Конгресс объединится против Трампа.
А как же быть с Путиным?
Консенсус (вооруженное перемирие) на "трамповском фронте" компенсируется активными наступательными действиями на "путинском фронте". Эти действия ведут не менее 90% членов обеих палат Конгресса, не менее 90% американских СМИ, все Разведсообщество. И не менее 70% американцев (моя оценка) эти действия поддерживает.
За последние две недели по крайней мере четыре личности у нас в Twin Cities (я их хорошо знаю), которые в ноябре 2016 апреле 2017 года не стеснялись заявлять "Я за Трампа и за Путина", внезапно сменили окраску и теперь заявляют: "Я за Трампа, но я против Путина". То ли сами додумались, то ли их проинструктировали... Почуяли, поганцы, что жареным запахло.
Последние события: Сенат 15 июня окончательно принял мощный пакет санкций против РФ. Этот пакет, по мнению экспертов, оставит рожки-да-ножки от нескольких ключевых секторов российской экономики. Но Трамп мешает прохождению этого пакета через Палату представителей, чуть не каждый день подбрасывает новую "юридическую клаузулу". И уж точно он не собирается этот пакет подписывать.
Идет борьба за предоставление летального оружия Украине не только противотанковых ракет Javelin, но и средств ПВО и штурмовых вертолетов (assault helicopters) Apache. И опять Трамп создает "хитрые препятствия".
СМИ США публикуют новые факты относительно использования спецслужбами РФ кибероружия в Украине (киберудар 27 июня был самым мощным), в Европе (только что пострадал британский парламент) и в самой Америке (например в ходе прошлогодних выборов, на национальном и местном уровнях), да и в Канаде тоже (банковский сектор). Много требований насчет "подготовки ответного удара", тем более что АНБ США уже, вероятно, создало "киберимпланты для ответного киберудара" с целью внедрения в электронные сети РФ. Захочет ли Трамп сделать последний шаг? Очень сомнительно.
Публикуются факты и о "шпионской сетке" РФ на территории США (без нее, наверное, киберудары РФ были бы невозможны говорю как бывший программист). О необходимости ликвидации этой "сетки" сказано и в последнем пакете санкций Сената. Но ведь тогда, вероятно, придется начитать с хозяина Белого Дома, который такое складывается впечатление как может отрабатывает 30 сребреников.
Вот такие дела.
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