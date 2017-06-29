Пентагон счёл свой блеф насчёт химической атаки армии Сирии стратегически удавшимся

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил накануне, что правительство Сирии прислушалось к высказанному в начале недели предупреждению Белого дома в адрес режима сирийского президента Башара Асада не проводить на территории страны химическую атаку. Ранее Вашингтон грозил, что Дамаск заплатит "высокую цену", если все же решится на применение химоружия. Причем обвинения в подготовке к химатаке базировались на разведданных, которые Госдепартамент впоследствии отказался раскрывать.

Мэттис сообщил об отказе сирийских властей от намерения применить химическое оружие, не приводя при этом никаких доказательств в подтверждение этих сведений, отмечает Reuters. "Похоже, что они серьезно восприняли предупреждение, - заявил глава Пентагона журналистам во время перелета в Брюссель на встречу министров обороны стран НАТО. - Они этого не сделали (не стали наносить удар с использованием химоружия. - Прим. NEWSru.com)".

На уточняющий вопрос, считают ли в Пентагоне, что силы Асада полностью отказались от намерения нанести удар, Мэттис ответил отговоркой: "Я думаю, вам лучше спросить об этом у Асада".

Также Мэттис отметил, что угроза, связанная с химическим оружием, не ограничивается в Сирии одной локацией. "Я думаю, что химическая программа Асада распространяется далеко за пределы одного аэродрома (по всей видимости, имелся в виду правительственный аэродром "Шайрат" в Хомсе. - Прим. NEWSru.com)", - сказал глава Пентагона.

Данные разведки не однозначны, но США готовы к удару

На этом фоне американский чиновник, знакомый с вопросом, сообщил Reuters, что разведданные, которые побудили администрацию США выпустить в минувший понедельник предупреждение в адрес правительства Сирии, "далеко не однозначны". "По ним нельзя буквально сказать, что идет подготовка к атаке с применением химического оружия", - пояснил собеседник агентства.

Другой американский чиновник добавил, что разведданные включают в себя наблюдение за сирийским военным самолетом, перемещенным в ангар на авиабазе "Шайрат", где, как подозревает разведка американцев и их союзников, Асад прячет химическое оружие.

При этом телеканал CNN ранее сообщил, что Пентагон уже привел в боевую готовность американские военные корабли и истребители, которые находятся в ожидании приказа президента США Дональда Трампа о нанесении авиаудара по Сирии. В настоящее время американские военные пристально наблюдают за авиабазой сирийских ВВС "Шайрат", где, по информации Вашингтона, находилось химическое оружие, которое якобы было применено в апреле в Идлибе, в результате чего погибли мирные жители, отмечал канал.

Дамаск опроверг заявление Белого дома

Между тем министр по вопросам национального примирения Сирии Али Хайдар опроверг сведения Белого дома о возможном намерении Дамаска применить химоружие, сообщает AP. По его словам, Вашингтон своим заявлением предвещает "дипломатическую битву" против Сирии, которая развернется в ООН.

Кроме того, Дамаск обвиняет США в намерении "не закончить сирийский конфликт, а вести войну на изнурение противника с сирийским народом и сирийской армией". Об этом в интервью Financial Times сказала Бутаина Шаабан, советник Асада по политическим вопросам и связям с общественностью.

Между тем глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов считает, что возможное применение режимом Асада химоружия исключать нельзя. "Подозрения в отношении Асада в том, что он применял химическое оружие, уже много лет имеют место, также как и подозрение в том, что не все химическое оружие вывезли с территории Сирии по совместному плану России и США", - сообщил эксперт в комментарии "Интерфаксу".

Заявление Белого дома - нетипичное и самовольное

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбелл поделился с газетой предположением, что заявление Белого дома могло быть основано на сообщениях разведки. Ракетные атаки с использованием газа зарина требуют значительной подготовки, которую вполне могли зафиксировать разведслужбы, пояснил эксперт в статье, переведенной сайтом InoPressa.

В то же время Кимбелл счел нетипичным такое конкретное публичное предупреждение по поводу намерения иностранного правительства использовать запрещенные вооружения. Эксперт признался, что не помнит подобных заявлений, "по крайней мере в последние 20 лет". Чаще такие вопросы решаются путем частных сообщений по дипломатическим и разведывательным каналам, пояснил он.

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