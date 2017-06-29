ВЦИОМ: 39% россиян живут в бедности

10% россиян "едва сводят концы с концами", еще 29% наших сограждан заявили, что денег им хватает только на еду, а покупка одежды уже затруднительна, сообщает газета "Известия" со ссылкой на майский соцопрос ВЦИОМ.

Суммарно в разряд бедных попали 39% участников опроса, что является рекордом за последние восемь лет, отмечают социологи.

При этом, 41% опрошенных заявили, что покупка еды и одежды проблем не вызывает, но при этом что-то большее они позволить себе пока не могут (в 2014 году таких было 56%). Еще 14% россиян могут себе позволить покупку мебели и бытовой техники, но на большее средств у них не хватает (три года назад таких было 23%). Лишь 3% сограждан заявили, что могут позволить себе "практически всё" (в 2014 году таких было только 2%).

В целом исследователи отмечают, что самооценка материального положения сегодня вплотную приблизилась к посткризисному 2009 году.

Накануне председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что за первый квартал текущего года количество россиян, живущих за чертой бедности выросло до 22 млн человек, что составляет порядка 15% от общей численности населения страны. По ее словам, только за первые три месяца 2017 года их количество возросло на два миллиона человек.