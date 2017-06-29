Крым по-украински будет только татарским: Порошенко правит конституцию

Порошенко поручил Конституционной комиссии проработать вопрос по изменению статуса Крыма. Об этом в эфире программы «Итоги дня» на украинском «5 канале» рассказал депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь.

«Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — заявил парламентарий, который является членом комиссии.

На данный момент комиссия, по его словам, активно работает над разделом 10 Конституции, «где описан статус Автономной Республики Крым». Больше никаких подробностей Чижмарь не сообщил.

Однако 26 июня Порошенко выразил мнение, что «вскоре наши флаги будут развеваться гордо в свободном украинском Крыму».

В апреле группа депутатов Рады, в том числе лидеры признанного экстремистским и запрещенного в России меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, предложила законодательно закрепить за полуостровом политический статус «национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах унитарной Украины».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве подчеркивают, что процедура воссоединения региона с РФ соответствовала нормам международного права.

От редакции: Логика меньшинств, логика "обобщения", подтягивания республики до царствования какого-то одного народца - вот ловушка, в которую угодили укронацисты (тут - в широком смысле, имеются в виду не боевики, а считающие нацию чем-то мононациональным, как в Германии 1930-х, и монолингвистическим). Взять силой не удастся, провокациями и терактами - тоже статус Крыма не изменить... Значит, остаётся только "работа с документами", политический аутизм-графомания. Другое дело, что и узко-российский Крым - это лишь обобщение чуть пошире того, что сейчас бродит по "незалэжным" умам. Крым, конечно же, советский - и только таким он нужен прогрессивным силам и Украины, и России, и Казахстана, и всех "отпавших" от СССР республик. Дело "за малым" - вышибить сперва у себя дома власть у буржузии, к которой национализм всегда верным псом ластится, сидит на длинной цепи.

Крымско-татарская утопия (активно пропагандируемая в Киеве на уличных баннерах - "преступление Сталина", депортация там любимая тема, как у наших либерал-антисоветчиков, мемориальщиков и пр.) - совсем уж смешна, но не стоит вздувать на этом фоне национальную гордость великороссов. Да, вступив по референдуму в РФ, крымчане выбрали хозяина по-сильнее, но сами хозяевами в республике не стали при этом. Вот это важно понимать: недавняя бредятина Аксёнова про необходимость монархизма РФ - это и есть выражение не республиканской, а крайне реакционной формы правления в виде "пожеланий господ". Всё это не просто грустно - с этим нужно что-то делать, это придётся ломать в пользу расширения не просто РФ, а именно СССР до прежних границ. И именно этого интуитивно боятся буржуазные политики вроде Порошенко - он ведь обвинил в донбасской гражданской именно эти "советские настроения". "Добивание" на уровне символики и не только. Украина - полигон "институционализации реакции" для всего распадающегося поныне СССР, но ведь этот конструктор можно и воссобрать, вняв урокам распада. Это важно. А не бессилье отдельного укронацизма или татарского реваншизма - это всё производно.

Д.Ч.

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