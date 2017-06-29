Банковская система Путинской России продолжает сжиматься: закрыт Росэнергобанк

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом Росэнергобанк, сообщает РИА Новости. Суд открыл конкурсное производство в отношении Росэнергобанка сроком на один год. Отчет АСВ как конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства суд назначил на 29 июня.

В конце мая Банк России сообщил, что дыра в капитале Росэнергобанка составила 23,5 миллиарда рублей. Активы банка после обследования временной администрации ЦБ уменьшились до 18,7 миллиарда рублей по сравнению с 46,8 миллиарда рублей согласно отчетности.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка 10 апреля. По данным регулятора, банк оказался неспособен исполнять свои обязательства перед кредиторами.

Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчикам Росэнергобанка около 34,3 миллиарда рублей. За выплатами страхового возмещения могут обратиться порядка 44 тысяч вкладчиков, включая несколько сотен предпринимателей.

По данным о величине активов на 1 марта, Росэнергобанк занимал 92-е место в российской банковской системе. Они составляли 58,7 миллиарда рублей.

От редакции: Тенденция сохраняется уже года так три-четыре: маленькие банчОнки закрывают... А кто закрывает и почему? Вот тут-то и обнаруживается уникальная для РФ специфика: закрывает не некий надзорный орган, а точно такой же орган финансовый, в котором и сами сотрудники попадаются частенько на миллиардных махинациях. То есть, если задуматься, Центробанк (который устанавливает курс валют, проводит валютные интервенции и прочие спецоперации, на которые маленькие банчОнки не способны, зато они способны на другое) - это непосредственное наследие Ельцина и эпохи реформ, как бы заранее наделённый большими активами "старший брат-конкурент", имеющий при этом неизвестно откуда карательные функции. Но подождите - а чем Счётная палата в РФ занимается? Не налицо ли здесь институциональный кризис?!

Мне это всё не так уж праздно интересно - Спёрбанк (к которому ЦБ исторически не имел ни одной претензии) всучил мне свою "голд", кредитную карту, не просто за пользование которой, а за держание её в кармане надо платить по штуке в месяц. И эту дуру, эту дыру ненасытную, надо теперь закрывать... При этом Греф и Набиуллина пропагандируют именно такие услуги населению. Набиуллина, например, ни за что не закроет банк "Открытие", к которому имеет самое непосредственное отношение, как и Чубайс. Однако это "Открытие" оказывает населению такие же обирательские услуги, причём в особо крупных размерах. И этого "регулятор" ЦБ не замечает - ростовщичество, причём в самом подлом виде, когда не средний класс, а наёмных работников, самых "безжировых" ставят на счётчик - ростовщичество в РФ никем и никак не преследуется.

А мелькие банчонки крупным конкурентом (а вы мне попробуйте докажите, что ЦБ и мелкие банчонки, которые он закрывает, не конкуренты на этом рынке, финансовых услуг!) планомерно закрываются - причём от того идеала, который описывал Ленин в апрельских тезисах это максимально далеко. Это не создание единого Госбанка - это империализм, разбухание крупного спекулятивного капитала на фоне обнищания "кредитуемых". Кому и зачем это нужно - не меня спрашивайте, в РФ есть правящий класс, который Набиуллину постоянно награждает, пестует и пролонгирует в должности. А вот друг мой, работавший в мелком банке все нулевые - лишился год назад работы, закрыли их банк... И найти работу он пока никак не может. Семья с двумя детьми и неработающей женой - на нём и его запасиках, не таких уж больших. Пришлось квартиру ипотечную - сдать, переехать к родителям... А Греф в коляске инвалидной красуется перед телекамерами, артист, а Набиуллина - незыблема... Не пора ли мелким рыбёшкам объединяться против этой акулы-регулятора?!

Д.Ч.