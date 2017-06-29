Работой президента Путина довольны 81% стремительно беднеющих россиян

Деятельность Владимира Путина на посту главы российского государства одобряют 81% граждан РФ, отрицательно относятся к работе президента 18% россиян. Такие данные приводит российская негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр». Социологи отмечают, что рейтинг одобрения президента за месяц не изменился, а с начала года понизился на 4%.

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России удовлетворены 44% россиян (в январе - 53%), недовольны - 55%.

Деятельность правительства положительно оценивают 48% респондентов, доля негативных оценок достигла 51%. Работу Госдумы, как и месяц назад, одобряет 41% респондентов, не одобряют 57%.

Деятельностью своих губернаторов (в Москве - мэра), третий месяц подряд, удовлетворены 53% опрошенных, 46% - нет.

Респондентов также попросили назвать пять-шесть политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют. Топ-3 рейтинга остается неизменным: на первом месте Путин (55%), на втором — глава Минобороны Сергей Шойгу (26%), на третьем — министр иностранных дел России Сергей Лавров (21%).

Не доверяют никому из российских политиков 15% респондентов, а 14% заявили, что не интересуются политикой.

55% опрошенных считают, что страна движется по неверному пути, противоположного мнения придерживаются 30%, затруднились ответить 15% участников опроса.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты майского соцопроса, согласно которому каждому десятому россиянину не хватает денег на еду, бюджет еще 29% наших сограждан не позволяет им купить одежду. Суммарно в разряд бедных попали 39% участников опроса, что является рекордом за последние восемь лет, отмечают социологи.

При этом, 41% опрошенных заявили, что покупка еды и одежды проблем не вызывает, но при этом что-то большее они позволить себе пока не могут (в 2014 году таких было 56%). Еще 14% россиян могут себе позволить покупку мебели и бытовой техники, но на большее средств у них не хватает (три года назад таких было 23%). Лишь 3% сограждан заявили, что могут позволить себе "практически всё" (в 2014 году таких было только 2%).

В целом исследователи отмечают, что самооценка материального положения сегодня вплотную приблизилась к посткризисному 2009 году.