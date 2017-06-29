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Московский листок

Алишер Усманов имеет шанс встретиться с Навальным в суде из-за кино-Димона

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 0

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Алишер Усманов имеет шанс встретиться с Навальным в суде из-за кино-Димона

Известный оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный оспорил решение столичного суда по иску миллиардера Алишера Усманова из-за фильма «Он вам не Димон». Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова. 

Представитель суда подтвердила, что жалоба политика уже поступила в суд. Люблинский суд Москвы 31 мая удовлетворил иск Усманова к Навальному. По решению суда Навальный должен опубликовать опровержение в течение 10 дней со вступления приговора в силу. 

Решение суда предполагает удаление фильма ФБК о «тайной империи» российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В расследовании говорилось, что Усманов якобы давал взятки Медведеву и первому вице-премьеру Игорю Шувалову. По данным ФБК, Усманов «подарил» связанному с премьером фонду землю и усадьбу в Знаменском, «взятка» Шувалову упоминалась в расследовании 2012 года. 

Напомним, что миллиардер Алишер Усманов подал в суд на Навального в апреле. Он требовал опровержения 12 материалов и удаления фрагментов публикаций, где его упоминают.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального опубликовал новое видео с квадрокоптера, сделанное над участком и домом в подмосковном поселке Знаменское на Рублевке, которые бизнесмен Алишер Усманов передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект"). Этот фонд, по информации ФБК, непосредственно связан с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Кроме того, ФБК обнародовал и документы, связанные с элитной недвижимостью, которая, как ранее неоднократно заявляли Навальный и его сторонники, является частью "тайной империи" главы кабинета министров. Среди них - договор пожертвования имущества Усмановым "Соцгоспроекту", два письма "Соцгоспроекта" и "Группы Ист Инвест", а также устав "Соцгоспроекта".

На видео сотрудник ФБК Георгий Албуров пояснил, что речь идет об участке в 4,3 гектара, который находится в подмосковном селе Знаменское. Там на огороженной территории расположены главный дом площадью 2822 кв. м, пристройка с бассейном, часовня, гараж с пятью въездами и пруд в 6 тысяч кв. м. "На участке есть два дома, мы их раньше не показывали. Судя по количеству труб, это какой-то банный комплекс. Медведев вообще обожает попариться в баньке", - отметил соратник Навального.

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