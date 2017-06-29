Всех убийц Немцова признали виновными, но явного заказчика это не коснулось

Коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала виновными бывшего офицера батальона Министерства внутренних дел "Север" Заура Дадаева и четырех его сообщников в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова 27 февраля 2015 года, сообщает "Интерфакс".

Как передает РБК, за виновность Дадаева проголосовали 10 присяжных, против высказались только двое. Четверо (из 12) присяжных посчитали, что он заслуживает снисхождения, отметила Meduza.

Коллегия также признала, что следствие доказало вину братьев Губашевых и Темирлана Эскерханова. Решение по этим вопросам было принято 11 голосами "за".

Как сообщает радио "Свобода", присяжные согласились с утверждением, что все обвиняемые действовали в составе одной группы. Все подсудимые также признаны виновными в незаконном хранении оружия. По этой статье все они, по решению присяжных, также не заслуживают снисхождения.

Присяжные признали, что Дадаев лично застрелил Немцова, а до этого вел переговоры о вознаграждении, установил наблюдение за политиком и купил для своих соучастников телефоны.

Анзор и Шадид Губашевы, по версии гособвинения, участвовали в планировании слежки за Немцовым и наблюдали за его убийством из автомобиля ZAZ Chance; Темирлан Эскерханов наряду со слежкой обеспечивал подельникам безопасность и помог скрыться из Москвы, а Хамзат Бахаев участвовал в сборе информации о Немцове, перевозил преступников на своем автомобиле и предоставил временное жилье в Подмосковье на период подготовки к убийству.

После оглашения вердикта присяжных суд обсудит его, и прокуратура запросит наказание для подсудимых. Затем будет оглашен приговор.

Защита подсудимых уже заявила, что намерена обжаловать приговор на основании обвинительного вердикта, который вынесет суд.

Дочь Немцова: "Дело осталось нераскрытым. Ничего другого... не ожидали"

"Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении пятерых исполнителей убийства моего отца (по нашему мнению, вина Хамзата Бахаева не подкреплена достаточным количеством доказательств), однако дело осталось нераскрытым. Ничего другого от следствия и правоохранителей россияне не ожидали", - написала на своей странице в Facebook дочь политика Жанна Немцова.

Она напомнила, что "следствие умудрилось даже не найти" Руслана Мухудинова, водителя Руслана Геремеева, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства, "хотя мы его считаем одним из исполнителей".

"Следствием было практически достоверно установлено, что зам. командира батальона "Север" Руслан Геремеев (человек из близкого круга Рамзана Кадырова) был старшим в преступной группе, однако ему не было предъявлено заочного обвинения и он даже не объявлен в розыск", - добавила дочь Немцова.

"Все это несколько противоречит реплике гособвинителя Марии Семененко, которая сказала на одном из последних заседаний суда, что поиск заказчиков и организаторов идет весьма успешно", - отметила она.

Она отметила, что "следствие и суд фантастически упорствовали в непризнании убийства политическим". "Судья снимал вопросы моих адвокатов Видима Прохорова и Ольги Михайловой, которые прямо или косвенно указывали на то, что отец был политиком и общественным деятелем и именно этот факт стал мотивом совершения преступления, по крайней мере, на уровне организаторов и заказчиков", - отметила она.

"В России и в мире убеждены в политической подоплеке совершенного убийства, а наши следствие и суд отрицают очевидное. При этом им не удалось установить вообще какой-либо мотив совершения убийства. Это свидетельствуют ну просто о вопиющей лживости нашего государства", - пишет Жанна Немцова.

Она заключила, что это "не полноценное расследование, а его имитация: "Дано было указание - найти исполнителей и провести суд. И ровно это и было сделано".

Сегодня присяжные продолжили обсуждение вердикта, поскольку накануне они не смогли прийти к общему мнению и приступили к голосованию по каждому пункту отдельно.

Процесс начался с того, что из зала суда удалили двух присяжных. Сначала судья Юрий Житников удалил женщину, усомнившись в ее беспристрастности, так как она скрыла судимость мужа. Затем по просьбе прокуроров и адвокатов удалили мужчину, который пронес в совещательную комнату записи, которые содержали информацию по делу, не исследованную в суде.

22 июня сообщалось, что перед присяжными по делу об убийстве Бориса Немцова окончательно сформулировали 26 вопросов, на которые они должны ответить перед вынесением приговора, причем мотив убийства в этих вопросах не упоминался.

Среди вопросов были следующие: "Доказано ли, что Бориса Немцова убили из неизвестной модели пистолета 27 февраля 2015 года?", "Доказано ли, что стрелял Заур Дадаев, который за 15 миллионов рублей спланировал убийство с Анзором и Шадидом Губашевыми, Темирланом Эскерхановым, Хамзатом Бахаевым и убитым при задержании Бесланом Шавановым?", "Виновны ли подсудимые (каждый в отдельности) в убийстве по найму?", "Заслуживают ли они снисхождения по этой статье?", "Виновны ли подсудимые в хранении оружия?", "Заслуживают ли они снисхождения по этой статье?".

Финал "болотной" волны

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, когда он возвращался домой со своей спутницей, украинской моделью Анной Дурицкой. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. К этому времени автомобиль сообщника бандита поравнялся с местом происшествия, киллер сел в машину и они уехали. Немцов умер на месте от полученных ранений.

На скамье подсудимых находятся Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, по версии обвинения, застрелил Немцова, Анзор Губашев следил за политиком, остальные им помогали. Еще один член группы, Беслан Шаванов, погиб при задержании в Грозном. При этом замкомандира чеченского батальона "Север" Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Немцова считают организатором убийства, даже не допрашивали.

Прокуроры считают, что причастность всех пятерых к убийству Немцова доказана, подсудимые, наоборот, говорят о своей невиновности, отмечает "Эхо Москвы". В частности, адвокат Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева утверждает, что ее подзащитный не мог следить за Немцовым, так как в то время носил бороду и был очень заметным.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, который с ноября 2015 года находится в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

От редакции: Как и в расследовании убийства Анны Политковской - остаётся невыясненным самое главное, кто заказчик, кто заплатил немалые деньги киллерам, а возможно продумал им и "план амнистий", как вышло у воровки Васильевой, например. Вроде как Рамзан (фамилии не называем) совершенно непричём - но все обвиняемые и уже доказанные убийцы - были под его командованием на момент совершения убийства. Более того, были они не только по должности ему покорны, но, что гораздо важнее с точки зрения поиска мотивов убийства, они были идейно ему полностью лояльны. Как подлинные опричники: враг моего господина - мой враг, его надо устранить. Этот тип отношений к врагу господина прекрасно проанализирован и продемонстрирован в кинофильме "Слуга". Вроде господин и не желал убийства, но оно как-то само собой свершилось, почти без насилия... Ну, просто умер человек в машине, не получив своевременной дозы нужных лекарств.

А теперь присматриваемся к датам: и Анну Политковскую убили чётко ко дню рождения государя, и Немцова "уработали" накануне марша оппозиции, где он должен был выступать, и более внятных лидеров в тот момент не было. ну, не Илюша же Яшин? И не Касьянов, безусловно. Немцов был стопроцентным либералом - но в отличие от прочих вполне прозрачным и "своим в доску", что его и сгубило. Он наивно верил, что "завоёванное" контрреволюцией ресторанное пространство центра Москвы каким-то образом охраняет его элитное бытие, его блядки - весьма прозрачные для всех, кто был с ним мало-мальски знаком. Но что поделаешь - контрреволюция была ещё и сексуальной революцией в СССР. Тихие сотрудники НИИ, физики-задроты словно оборотни обрели невиданную сексуальную силу - чтобы, получив шальные деньги и привилегии (отнятые у пратийных геронтократов из КПСС) сотрясать в элитных пентхаусах таких вот сисястых Дурицких... Но этому досугу принесли "возмездие" как бы следующие по этапам социального регресса далее феодальные выкормыши, опричники латифундистов. Немцов их знал, он давно ресторанно "рамсился" с Рамзаном и прекрасно понимал, что кто-то из его шакалов однажды захочет принести в зубах такую сакральную жертву к доврцу хозяина Хозяина. Что и случилось. неясно это лишь судьям...

Д.Ч.