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Московский листок

К двойной годовщине. Как начинаются и заканчиваются войны

Опубликовано 30.06.2017 автором в разделе комментариев 1

война солдат история
К двойной годовщине. Как начинаются и заканчиваются войны

В последних числах июня 1914 года разыгралась эта знаменитая литературная сценка:

"– Убили, значит, Фердинанда-то нашего, – сказала Швейку его служанка.

– Какого Фердинанда, пани Мюллерова? – спросил Швейк... – Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для ращения волос; а ещё есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.

– Нет, эрцгерцога Фердинанда, сударь, убили. Того, что жил в Конопиште, того толстого, набожного...

– Иисус Мария! – вскричал Швейк. – Вот-те на! А где это с господином эрцгерцогом приключилось?..

– В Сараеве его укокошили, сударь. Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле..."

Весь XX век с его коммунизмом, фашизмом, нацизмом, двумя мировыми войнами, холодной войной... и т.д. вышел из того июньского дня 1914 года, как Афина Паллада в полном вооружении – из головы Зевса. Да и XXI век, насколько мы его пока знаем, – тоже...

Главный урок этого столетия очень простой: власть Денежного Мешка (или, если угодно, Золотого Тельца) порождает войны. С абсолютной неизбежностью... Именно поэтому, чтобы избавиться от этого бедствия, народы, в первую очередь России, кинулись за спасением к новому и незнакомому – коммунизму. И что ж, спустя 25 лет бурных и кровавых событий, когда красное знамя социализма было поднято на огромном пространстве от Сараево (того самого) до Шанхая, в Европе действительно установился мир. На целые полвека. А ведь это немало! Такого, кажется, ещё не бывало в истории, чуть ли не со времён Цезаря Августа, про которого тоже говорили, что он "установил во всём мире мир".

А потом прошло время, и люди забыли о бедствиях, которые им несёт власть денег. И от хорошего стали искать лучшего. Ну, и доискались... Теперь, последние 25 лет, по всем окраинам Европы то и дело вспыхивают и разгораются войны, падают бомбы и снаряды, рвутся мины, гибнут люди. Вы хотели власти Денежного Мешка? Что ж, вы её получили...

А ещё в этот день, 28 июня 1919 года, был заключён Версальский мирный договор. Который, как торжественно заявляли его авторы, устанавливает в Европе долгий, чуть ли не "вечный" мир. Ага, как же...

Кстати, тогда же, сразу после подписания Версальского мира, британская "Дейли Геральд" опубликовала пророческую карикатуру: из версальского дворца выходят лидеры Антанты, авторы мирного договора, и один из них, "Тигр" Клемансо, растерянно восклицает:

– Мне кажется, я слышу детский плач?..

А плачет ребёнок с надписью "1940"...

Всего на год ошибся карикатурист с датой начала следующей мировой войны. Уже тогда, в 1919 году, европейцы отлично понимали, что никакой "мирный договор" при сохранении власти денег, власти буржуазии, мира не обеспечит, а лишь новые войны.

Интересно, сейчас мы понимаем это с такой же ясностью? Что, пока в Европе и мире не будет социализма, не будет и мира? Или нет?..

И не случайно газета "Правда" 9 мая 1945 года, сообщая о подписании капитуляции Германии, писала (в репортаже "Капитуляция" Б. Горбатова и М. Мержанова):

"Восьмое мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Человечество вздохнуло свободно.

Гитлеровская Германия поставлена на колени.

Война окончена.

Победа...

И вот он, вот этот день: Берлин в дымке, солнце над Темпельгофским аэродромом, и высокое небо над головою — ждем появления самолётов в нём...

— Что же, Темпельгофский аэродром будет Компьенским лесом? — говорит кто-то.

Нет, это не Компьен. Компьена не будет. И Версаля не будет. И гитлеровского кошмара больше не будет никогда".

Ну, а теперь мы имеем "Россию, Которую Мы Потеряли" (тогда, в 1914 году), и бесчисленные новые "Версали" (один из ярких примеров которых — пресловутый "Минск"), и самое главное — нескончаемое кровопролитие. Такие дела...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!QQQ! TOT-OPA!!!&&& написал 30.06.2017 00:23
"Нет, это не Компьен. Компьена не будет. И Версаля не будет. И гитлеровского кошмара больше не будет никогда"."
- То таки пока в еуропке будет существовать гер-ман и стан, и Украинское Сало - войны будут начинаться! Дело в том, что сало испаряется, а одна-единственная молекула Украинского Сала, попав в органы обоняния геров - то таки возбуждает в их гниломосках таки необузданное желание влезть на территорию, где это Сало есть и его таки захватить себе! Таки опять-же, генри форд говорил, что если у пятидесяти самых богатых семейств таки отобрать все бабки, то не будет ни войн ни революций... Таки он, наверное, таки шутил... Даже даже без этого рагули-недочеловеки (унтерменши) из ССгаличины, способные для развлечения перепилить двуручной пилой живого человека - таки побегут герам с-осать и убивать, кого смогут... То таки да...
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