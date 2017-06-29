Главпиарщика "Мегафона" люстрировали навалисты или непосредственно Люда?

Глава пиар-службы сотового оператора "МегаФон" Петр Лидов, назвавший участников протестных акций 12 июня "малолетними дегенератами", покидает компанию. Ранее он уже приносил извинения за свои слова, заверив, что "МегаФон" тут ни при чем", в пресс-службе сотового оператора, в свою очередь, назвали комментарий Лидова "некорректным".

По информации газеты "Ведомости", которая ссылается на четверых знакомых Лидова, в настоящее время он находится в официальном отпуске, но на работу он уже не вернется. Как стало известно, "МегаФон" уже ищет Лидову замену.

По словам источников издания, в компании давно недовольны Лидовым. В частности, по словам одного из собеседников, у руководства вызывало вопросы то, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении.

Недавно у "Мегафона" случились две крупные аварии, в результате которых абоненты оператора не могли совершать звонки. Стратегия, которую выбрал Лидов для освещения этих событий, не понравилась компании. Сотрудник сотового оператора на условиях анонимности сказали журналистам, что нарекания по работе Лидова действительно имели место.

Уже после историй с неполадками у оператора Лидов поделился в Twitter роликом с митинга 12 июня на Тверской, где было видно, как молодые люди убегали от ОМОНа через шатры реконструкторов. Некоторые из них раздвигали ограждения или перепрыгивали через декорации, встречая сопротивление самих организаторов. Ролик он сопроводил комментарием: "Еще про малолетних дегенератов на Тверской".

До этого Лидов прокомментировал акцию и задержание Алексея Навального: "На Тверской был отличный праздник, пока не подтянулись малолетние дегенераты. Полиции - респект". В комментариях к посту пользователи обращали внимание на то, что компания рекламирует себя молодежи. "Я правильно понимаю, что малолетние дегенераты больше не интересны "МегаФону" в качестве потребителей услуг?" - поинтересовался один из пользователей.

На этом фоне много пользователей выразили желание отказаться от услуг "МегаФона". Тут же в комментарии представители пресс-службы мегафоновского конкурента "Билайна" оперативно давали советы, какие тарифы лучше подобрать при смене оператора.

"Если "МегаФон" в течение 48 часов не принесет извинения за своего хама-директора по внешним связям - уведу с "МегаФона" больше 100 клиентов", - пригрозил один из пользователей.

От услуг "Мегафона" отказался глава избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального, выступившего организатором митингов 12 июня. "15 лояльных лет с "МегаФоном" позади, привет "Билайн". PR-директор - феерический мастер своего дела, конечно", - заявил Леонид Волков.

От редакции: Любопытно, это хозяюшка мегафонная, разведённая Люда Путина так внезапно полюбила Навального? Или действительно что-то стремительно меняется в обществе, созревшем для революции - просто нет той силы, которая бы дала не элите, а большинству все те технологии для саморазвития, которые сосредоточены сейчас в таких компаниях, как "Мегафон"? Кстати, мобильные операторы - те, кто даже в период кризиса имеют сверхприбыли, и могут не экономить на технологиях, а вот на дураках-реакционерах поэкономить иногда полезно. Лидов явно не лидер, раз не в состоянии "ответить за базар", аргументировать свои охранительские восторги. Ну, а кто громко вякнул, а потом сыграл в молчуна - тот и вышел вон, как в той детской игре, ибо правила тут уже новые, ведь "они же дети"...

Д.Ч.