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Московский листок

Димон Тосканский планирует дефицит нефтебюджета РФ, равный выделенным средствам на реновацию

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 1

кризис либералы минфин сырьеваяимперия реновация
Димон Тосканский планирует дефицит нефтебюджета РФ, равный выделенным средствам на реновацию

Дефицит федерального бюджета запланирован в 2018 году в размере 1,5 трлн рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Я обозначу основные цифры: доходы запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы - 16,2 трлн рублей, соответственно, дефицит - порядка 1,5 трлн рублей. По итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн рублей практически", - сказал он, открывая заседание правительства. 

"На основе прогнозов Минфин подготовил базовые параметры федерального бюджета, которые мы вчера обсуждали на нашей комиссии. Эти предложения будут сегодня доложены, решения, которые мы примем, станут основой для разработки проекта федерального бюджета. Как и в прошлом году, я планирую провести серию отдельных совещаний, чтобы внимательно проанализировать основные направления бюджетных расходов", - сказал также премьер. 

Он отметил, что осенью, после рассмотрения на заседании правительства, проект бюджета будет представлен в Госдуму.

Отметим, что и в нынешнем году дефицит бюджета растёт "запланированными" на будущий темпами. Дефицит федерального бюджета за январь-апрель достиг 515,5 млрд рублей, говорится в отчете Казначейства РФ. По данным ведомства, за указанный период доходы государственного бюджета составили 4,762 триллиона рублей, расходы — 5,278 триллиона. Самыми крупными статьями дохода стали налоги на добычу полезных ископаемых на территории РФ - 1,335 триллиона рублей, налоги на коммерческую деятельность - 1,148 триллиона рублей, таможенные пошлины - 821,502 миллиарда рублей. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
яЙЙя написал 29.06.2017 20:42
Димон Тосканский, в девичестве Мендель, на днях наделал шороха в Шереметьево:
.
СМИ узнали о транспортном коллапсе в аэропорту Шереметьево из-за приземления вертолета Медведева (Подробнее: http://www.newsru.com/russia/29jun2017/sheremetyevo.html) -
.
и это правильно! Чтоб путлерстанские терпилы не расслаблялись...
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