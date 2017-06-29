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Московский листок

Завтра программа "Моя улица" в собянинской Москве обернётся "Моим селевым потоком"

Опубликовано 29.06.2017 в разделе комментариев 3

беспредел москва собянин погода стихия мояулица
Завтра программа "Моя улица" в собянинской Москве обернётся "Моим селевым потоком"

На Москву надвигается сильный тропический ливень, который по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности, сообщает центр погоды "Фобос". Синоптики предупреждают, что стихия доберется до столицы вечером в пятницу. Возможны сильные ливни, гроза, град и шквалистые порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду.

В "Фобосе" подчеркнули, что из-за надвигающегося шторма строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе ("…И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь") могут стать чрезвычайно актуальными для Москвы и области.

"Интенсивные дожди обрушатся на мегаполис около 15 часов и будут лить не переставая практически до позднего вечера, в общей сложности ожидается до 30-40 миллиметров осадков (почти полбочки воды на метр квадратный), а это, между прочим, половина месячной нормы осадков", — говорится в сообщении.

По данным метеорологов, пик ливня придется на период с 18 до 21 часа. За это время выпадет 75% ожидаемых осадков. Существует угроза возникновения подтоплений. Шквалистый ветер может повалить деревья, рекламные конструкции, элементы кровли крыши. Не исключены сбои в энергообеспечении, предупреждает "Фобос".

От рдеакции: На самом деле просто бить тревогу, пусть и оранжевого уровня - в таком мегаполисе, как Москва, это значит бездействовать. Если вспомнить прошлогодние моря разливанные летние и то что устроил нынешним летом Собянин в ЦАО - это разрытые километры на Садовом кольце и не только, это много где вскрытые люки, то есть прямой доступ стихии к подземной инфраструктуре - то вырисовывается натуральный апокалипсис даже, а не потоп времён Ноя. С отключением света, а может быть и канализации, поскольку в водопровод могут попасть стоки при таком "роднящем трубы" потопе. Что успеют сделать в этой экстренной ситуации московские власти, как планируют защитить москвичей от "казней египетских"? Я тут не преувеличиваю, ведь инфекции приносятся в дома с водой и одеждой... Зарыть или закрыть хотя бы полиэтиленом такие разрытые пространства - невозможно, снятую кровлю тоже назад не положишь в такие сроки - вон, у нас на Каретном Ряду угловой дом стоит без крыши и часть следующего, 8-го, сильный ливень грозит новыми обрушениями перекрытий в здании  с весьма условной крышей...

Итак, никаких экстренных работ, уже зная прогноз, мы не видим. Это автоматически значит, что весь навезённый в ЦАО песок, смесь для укладки плитки и почва для "овалов" озеленения - будут смыты и смешаны. Но мало того что это потеря для бюджета (им плевать, деньги не их, а наши, а чужое легко тратить) - ведь это реальное болото потечёт в продолбанные ими дыры! Таким образом плакать второе лето о неработающей ливневой канализации будет уже позно - возможно, эта смесь, напоминающая сель, проникнет в люки с электропроводами и прочими кабелями. За всё это, конечно же, отвечает Собянин - уже сейчас отвечает. Но что-то даже не чешется - "а, пусть само собой стечёт куда-нибудь". Вот что такое мэр-назначенец. И единственный пока адекватный его политике ответ - петиция, под которой мы настойчиво собираем подписи.

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ 

Дмитрий Чёрный, потенциальный муниципальный депутат, район Пресня

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик797 написал 29.06.2017 22:59
Оленя не обижайте, животное ничего не решает?
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там петИшн
Д.Ч. написал 29.06.2017 22:36
внизу, под каментом. ее пописывать не помешает. преступники боятся организованных даже в Сети масс и повернутого против них Закона
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мэр извращенец...
Тень написал 29.06.2017 22:08
Эта ОПГ уже и небо достала.
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