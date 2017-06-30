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Московский листок

Столичная рулетка: утонет - не утонет?

Опубликовано 30.06.2017 в разделе комментариев 0

москва потоп ливень
Столичная рулетка: утонет - не утонет?

В пятницу в Москве ожидается «тропический» ливень с аномальным количеством осадков, сообщает метеорологический портал «Фобос». Интенсивные дожди начнутся около 15:00 и будут лить не переставая до поздней ночи. Пик ливня ожидается с 18:00 до 21:00. В общей сложности ожидается до 30–40 миллиметров осадков. Портал предупреждает о возможных сбоях в энергообеспечении, подтоплении отдельных территорий, обрушении деревьев, рекламных конструкций, элементов кровель.

Как можно понять, стена додя движется с запада на восток.

В Берлине ливень уже парализовал движение автомобильного транспорта и работу аэропортов. Правоохранительные органы были вынуждены ввести в столице Германии чрезвычайное положение, в некоторых районах города выпало до 100 литров осадков на квадратный метр. В итоге спасатели зафиксировали по меньшей мере 700 сообщений о локальных ЧП, в основном о затоплениях различных объектов. В частности, из-за воды пришлось остановить движение поездов на нескольких станциях метро и на автобане на окраине города, закрывались аэропорты.

Частичное обрушение учебного корпуса национального университета экономики и торговли произошло из-за дождя, который подмыл здание, заявили в силовых ведомствах Донецкой народной республики (ДНР). В ДНР также подтвердили, что в результате обрушения здания пострадала женщина, которую доставили в больницу.

Даже интересно, что обрушится в Москве?

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Как раз городские власти начали переделывать то, что нарыли в прошлом году в центре. И сейчас весь центр города практически беззащитен перед стихией - вода будет заполнять все пустоты, так старательно вскрытые дорожными рабочими. Остается надеяться, что в прежние эпохи строили более разумно и добросовестно.

В общем, столичная рулетка: рухнет - не рухнет, утонет - не утонет...

А.Б.



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