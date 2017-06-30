К вопросу об отмене смертной казни в России

Проблема смертной казни для Российской Федерации может вновь стать актуальной. Эта мера наказания присутствует в национальном законодательстве, но не назначается ввиду того, что в 1996 году Россия вступила в Совет Европы. Сейчас Российская Федерация фактически не участвует в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), и как сообщил вице-спикер Государственной Думы Володин, в 2018 году воздержится от перечисления трети взноса в его бюджет. Дискуссия о выходе Российской Федерации из Совета Европы продолжается, а это означает, что для применения смертной казни вскоре могут возникнуть основания.

Восстановление смертной казни нанесет огромный ущерб репутации страны, поэтому решение о ее отмене надо принимать как можно скорее.

Правовая сторона вопроса заключается в том, что в течение года после вступления в Совет Европы, Россия должна была подписать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, в том числе, Протокол № 6, отменяющий смертную казнь в мирное время.

До настоящего времени Российская Федерация Протокол № 6 не ратифицировала, и в то же время, в явной форме не выразила отказ в намерении стать его участником. Венская конвенция о праве международных договоров определяет обязанность России воздерживаться от действий, противоречащих этому документу, что отражено в Определении Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р. Ранее возможность применения смертной казни при условии введения суда присяжных на всей территории Российской Федерации, вытекающая из содержания статьи 20 Конституции РФ, была установлена Конституционным Судом РФ в Постановлении от 02.02.1999 № 3-П, в последнюю очередь суды присяжных начали действовать в Чеченской Республике. 1 января 2010 г.

В связи с этим, актуальным становится вопрос об отмене смертной казни в Российской Федерации, то есть внесении изменений в статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за убийство с отягчающими обстоятельствами, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, геноцид и другие. Все эти статьи предусматривают альтернативные наказания — от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.

К смертной казни можно относиться по-разному – её можно одобрять или не одобрять. Но оставаться равнодушным, видя как по приговору суда убивают человека – невозможно.

Русский писатель Тургенев открыл глаза общественности на этот обычай во Франции в произведении “Казнь Тропмана”, где с фотографической точностью описаны последние часы парижского убийцы. Не преуменьшая значимость содеянного им (“До сих пор еще не забыто ужасное преступление, совершенное Тропманом”), автор передает ощущение омерзения от того, что он, будучи приглашенным наблюдать казнь, почувствовал себя ее соучастником:

“Я видел, как палач вдруг черной башней вырос на левой стороне гильотинной площадки; я видел, как Тропман отделился от кучки людей, оставшихся внизу, и взбирался по ступеням (их было десять... целых десять ступеней!); я видел, как он остановился и обернулся назад; я слышал, как он промолвил: "Dites a monsieur Claude..." Я видел, как он появился наверху, как справа и слева два человека бросились на него, точно пауки на муху, как он вдруг повалился головой вперед и как подошвы его брыкнули... Но тут я отвернулся - и начал ждать - а земля тихо поплыла под ногами... И показалось мне, что я ждал страшно долго. Я успел заметить, что при появлении Тропмана людской гам внезапно как бы свернулся клубом - и наступила бездыханная тишина... Передо мной стоял часовой, молодой, краснощекий малый... Я успел заметить, что он с тупым недоумением и ужасом пристально смотрел на меня... Я успел даже подумать, что вот этот солдат, быть может, родом из какой-нибудь глухой деревеньки, из смирной и доброй семьи - и теперь что ему приходится видеть! Наконец, послышался легкий стук как бы дерева об дерево - это упал верхний полукруг ошейника с продольным разрезом для прохода лезвия, который охватывает шею преступника и держит его голову неподвижной... Потом что-то вдруг глухо зарычало и покатилось - и ухнуло... Точно огромное животное отхаркнулось... Я другого, более верного сравнения приискать не умею. Все помутилось”...

В самой России XIX по отношению к уголовным преступникам смертная казнь применялась исключительно редко. Однако в XX веке на закате эпохи царизма смертная казнь вошла в будни юстиции благодаря столыпинским военно-полевым судам. Между арестом и приведением приговора в исполнение зачастую проходило меньше суток, а могилы для осужденных начинали рыть еще до начала судебного заседания. “Столыпинские галстуки” стали символом пренебрежительного отношения царского правосудия к жизни, точнее сказать, похоронили само правосудие, так как вынесение приговоров осуществлялось без исследования доказательств.

Во время Гражданскую войны широкое применение смертной казни оправдывалось террором с обеих сторон – красным и белым. Сталинские репрессии, которые пытаются теперь оправдывать “подготовкой СССР к войне” тоже сопровождались беспрецедентным уровнем насилия, который даже превзошел то, что происходило при царизме и в Первую мировую войну. Не говоря уже о применении смертной казни во время Второй мировой войны и непосредственно после нее. Только с приходом к власти Хрущева число выносимых смертных приговоров стало неуклонно снижаться.

В СССР выносили смертные приговоры невинным людям. Это выяснялось уже потом – когда находили и привлекали к ответственности настоящих убийц и насильников. За преступления серийного убийцы Андрея Чикатило были расстреляны двое невиновных. В отдельные годы число судебных ошибок такого рода исчислялось десятками, при этом общее число вынесенных приговоров превышало 300-400.

Президент В.В. Путин в интервью телеканалам 15 июня 2017 года явно высказался против применения смертной казни в Российской Федерации.

На протяжении последних двухсот лет практически все страны Европы завершили переход от широкого применения смертной казни к ее отмене. Исключение составляет Республика Беларусь, где продолжают выносить и исполнять приговоры о расстреле.

16 мая 1996 года президент России Борис Ельцин подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни. Несмотря на это, смертные приговоры в 1996 году продолжали исполнять – последним 2 августа 1996 года в Бутырской тюрьме был расстрелян Сергей Головкин, серийный убийца несовершеннолетних.