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Московский листок

Диагноз - прочерк

Опубликовано 30.06.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 0

Диагноз - прочерк

Казалось бы, людей уже нечем удивить в наше непростое время.

Ан нет!

Князьки на местах всегда что-нибудь измыслят.

Целую неделю активисты Чеховского района добивались документа, согласно которого жительницу деревни Манушкино Чеховского района Ольгу Васильевну Чурикову незаконно продержали в психиатрической клинике имени Яковенко.

Дело обстояло следующим образом.

Вот уже месяц в Манушкино ведется голодовка с требованием закрыть Кулаковский полигон ТБО. Понятно, что начиная голодовку, люди уповали на прямую линию с президентом России. В стране, где все решается в ручном режиме, необходимо постараться привлечь внимание к той или иной проблеме, чтобы президент лично вмешался в происходящее. Голодовка, как метод крайней формы протеста, показался людям единственной возможностью заявить с своей многолетней проблеме.

К сожалению, не получилось…

Пока люди в Манушкино голодали, посылая сотни обращений на прямую линию, президент в ручном режиме закрывал свалку в Балашихе.

Как только местным органам власти, давно уже слившимся в единый кулак с полицией, судом и ПАО «ПромЭкоТех», компанией, эксплуатирующей Кулаковскую свалку, стало ясно, что Чеховский район с его проблемами, на прямой линии не прозвучит, в отношении активистов начались репрессии.

Ольгу Чурикову в преддверии деревенского собрания, задерживал лично начальник полиции Андрей Большаков.

Действо превратилось в спецоперацию с десятком автомобилей с мигалками, вооруженными полицейскими, кинологами с собаками, и прочей атрибутикой полицейского беспредела.

Пожилую женщину задержали на чеховском вокзале, то ли за несанкционированный пикет, то ли за раздачу протестной газеты.

Объяснений она не получила, зато приобрела при задержании множество синяков, что подтверждается справкой из травматологии, полученной чуть позже.

А пока ее доставили в ОВД, где грубой бранью довели до истерики.

Попутно был задержан другой голодающий активист Михаил Бурдин, которого спустя несколько часов осудили по статье 20.2 – проведение несанкционированного пикета.

Примечательно, что дело происходило в субботу, когда местный суд закрыт. Для Бурдина сделали исключение, открыв его и вызвав судью.

Итог – 10 тысяч штрафа.

Впрочем, Михаил Бурдин еще легко отделался.

А вот Ольгу Васильевну, вызвав экипаж скорой, начальник полиции Андрей Большаков обманом отправил в психиатрическую клинику.

Пожилой женщине сообщили, что сделают ей кардиограмму, а на самом деле увезли в дурдом, где продержали два дня. Хотя она не давала своего согласия на госпитализацию.

После выхода из больницы она освидетельствовала множественные синяки, ушибы и гематомы. Но получить справку, что содержалась в «психушке», никак не могла.

Пришлось женщине брать в подмогу активистов и ехать к главврачу.

После долгих споров справка была получена.

В ней написано черным по белому: находилась на излечении!

А вот в графе – диагноз, стоит прочерк…

Вроде как лечили, лечили, и даже излечили. А от чего именно – не известно?

Как, впрочем, непонятен тот факт, с каких пор начальник ОМВД по чеховскому району Андрей Большаков, ставит диагнозы и отдает распоряжение местным врачам?

А впрочем, чего удивляться?

В России все поставлено с ног на голову. Президент закрывает свалки, а полицейские отправляют людей в психбольницы…



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