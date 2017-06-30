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Московский листок

Власти Москвы купят квартиры для реновации у компании пасынка Усманова

Опубликовано 30.06.2017 в разделе комментариев 0

Власти Москвы купят квартиры для реновации у компании пасынка Усманова

Столичные власти договорились с застройщиком двух участков на Михалковской улице на севере столицы о передаче городу 4250 квадратных метров жилья (около 80-90 квартир) под программу реновации, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников мэрии.

Проект предполагает постройку 194 000 квадратных метров недвижимости, при этом город получит квоту в 5,5%. По словам управляющего партнёра «Метриум групп» Марии Литинецкой, в квартиры переселят собственников пятиэтажек из Головинского района. Инвесторы проекта – компании «МТФПА» и «Михалковская». При этом МТФПА, как выяснило издание, действует в интересах акционера «Абсолют банка» — НПФ «Благосостояние».

На сайте самого проекта говорилось, что новые договоры с дольщиками проекта подписывает УК «Благосостояние Родины», 49% которой, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит фирме «Родина строй групп». Эта фирма принадлежит Антону Винеру, сыну Ирины Винер, жены Алишера Усманова. Винер – соинвестор, ему принадлежит до трети проекта.

Московские власти анонсировали, что будут расселять пятиэтажки и строить новые дома за счет бюджета. Для переселения жителей городу придется построить 17–18 млн кв. м жилья, еще примерно 15 млн кв. м нужно продать, чтобы окупить проект. Вся программа оценивается в 3 трлн руб., продлится она 15 лет.

 



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