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Московский листок

Гидрометцентр: на Москву обрушился ливень, который бывает раз в 100 лет

Опубликовано 30.06.2017 в разделе комментариев 1

Гидрометцентр: на Москву обрушился ливень, который бывает раз в 100 лет

Атмосферный фронт с запада принесет сегодня, 30 июня в Москву и Подмосковье ливни, которые будут сопровождаться грозой, местами с градом, ветер усилится в порывах до 15-20 м/с, сообщает Гидрометцентр России. Дождь начнется в западных районах Подмосковья примерно в 12-14 часов, ближе к вечеру, часам к 18-21 часу распространится на саму столицу. Менее чем за 12 часов на город выпадет 15-20 мм осадков, то есть почти треть от месячной нормы, что близко к рекордному значению для 30 июня. "Столь сильного дождя, что прогнозируется сегодня днем 30 июня, в Москве не было почти 100 лет!", - отмечают синоптики. "Оранжевый" уровень — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - отмечают в Гидрометцентре.

МЧС Подмосковья распространило сообщение, в котором советует жителям области из-за сильного ветра заранее закрывать окна в помещениях, и предупреждает, что во время непогоды могут повредиться линии электропередачи, повреждены укрепления рекламных конструкций. Спасатели также рекомендуют жителям региона избегать нахождения рядом с мостами, эстакадами, трубопроводами и опасными промышленными объектами. МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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смоет наконец старичка Рубинчика
который написал 30.06.2017 10:30
проворовался и надоел со своим пиаром и разграблением страны на перекладывание плитки.
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