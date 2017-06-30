Каждому десятому россиянину не хватает денег даже на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Потребительские возможности россиян: мониторинг», опубликованного на сайте ВЦИОМа.

В мае 2014 года доля граждан страны, которые «едва сводили концы с концами», составляла три процента, но за следующие три года она выросла, сравнявшись с показателем 2009 года. Всего в разряд бедных попали 39 процентов респондентов, что стало максимальным показателем за последние восемь лет.

Около десяти процентов участника опроса заявили, что денег им не хватает даже на еду.

29 процентов респондентов сообщили, что у них нет средств для покупки одежды.

ВЦИОМ отмечает, что в подавляющем большинстве (80 процентов) сами россияне считают бедными тех, кому не хватает денег на еду и одежду.

Для 41 процента опрошенных проблемой оказалась покупка бытовой техники (телевизора, холодильника) и мебели.

14 процентов респондентов заявили, что могут купить мебель и технику, но на большее средств у них не хватает.

При этом три процента участников опроса заявили, что могут позволить себе практически все.

От редакции: Вообще россияне никогда не были особенно богатыми, если не брать в расчет те 3 процента сограждан, что могут позволить себе всё.

Скажем, в свое время тех, кто не в состоянии купить себе элементарную бытовую технику (утюг, пылесос) без того, чтобы брать кредит, известный экономист Михаил Делягин однозначно причислял к бедным.

А вот тех, кому не хватает женег на еду и тряпки - столь же однозначно к нищим.

То есть оценку ВЦИОМа надо читать так: 39 процентов нищего населения и 41 процент просто бедного. То есть всего за чертой бедности находятся как минимум 80 процентов "дорогих россиян". И как видим, содержание их обходится государство совсем не дорого.

С другой стороны, если 86 процентов недорогих россиян продолжают поддерживать действующую власть, то с чего ей беспокоиться? Ну щиплют где-то травку, ну перешивают старье, а утюги при таких шмотках просто лишние. Как и холодильники - один хрен нечего в них хранить.

Наверно, в принудительном аскетизме есть что-то привлекательное, если "За Родину, за Путина!" стало так популярно, что тому даже на избирательную кампанию тратиться не надо.

Я даже удивляюсь, зачем вообще кому-то за что-то платить? Пусть так живут, бесплатно. Помоек в Москве хватает, прокормятся. У нас же самая богатая страна в мире! У нас самые шикарные помойки!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск