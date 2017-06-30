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Московский листок

Обнищали

Опубликовано 30.06.2017 в разделе комментариев 14

нищета вциом бедность
Обнищали

Каждому десятому россиянину не хватает денег даже на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Потребительские возможности россиян: мониторинг», опубликованного на сайте ВЦИОМа.

В мае 2014 года доля граждан страны, которые «едва сводили концы с концами», составляла три процента, но за следующие три года она выросла, сравнявшись с показателем 2009 года. Всего в разряд бедных попали 39 процентов респондентов, что стало максимальным показателем за последние восемь лет.

Около десяти процентов участника опроса заявили, что денег им не хватает даже на еду.

29 процентов респондентов сообщили, что у них нет средств для покупки одежды.

ВЦИОМ отмечает, что в подавляющем большинстве (80 процентов) сами россияне считают бедными тех, кому не хватает денег на еду и одежду.

Для 41 процента опрошенных проблемой оказалась покупка бытовой техники (телевизора, холодильника) и мебели.

14 процентов респондентов заявили, что могут купить мебель и технику, но на большее средств у них не хватает.

При этом три процента участников опроса заявили, что могут позволить себе практически все.

От редакции: Вообще россияне никогда не были особенно богатыми, если не брать в расчет те 3 процента сограждан, что могут позволить себе всё.

Скажем, в свое время тех, кто не в состоянии купить себе элементарную бытовую технику (утюг, пылесос) без того, чтобы брать кредит, известный экономист Михаил Делягин однозначно причислял к бедным.

А вот тех, кому не хватает женег на еду и тряпки - столь же однозначно к нищим.

То есть оценку ВЦИОМа надо читать так: 39 процентов нищего населения и 41 процент просто бедного. То есть всего за чертой бедности находятся как минимум 80 процентов "дорогих россиян". И как видим, содержание их обходится государство совсем не дорого.

С другой стороны, если 86 процентов недорогих россиян продолжают поддерживать действующую власть, то с чего ей беспокоиться? Ну щиплют где-то травку, ну перешивают старье, а утюги при таких шмотках просто лишние. Как и холодильники - один хрен нечего в них хранить.

Наверно, в принудительном аскетизме есть что-то привлекательное, если "За Родину, за Путина!" стало так популярно, что тому даже на избирательную кампанию тратиться не надо.

Я даже удивляюсь, зачем вообще кому-то за что-то платить? Пусть так живут, бесплатно. Помоек в Москве хватает, прокормятся. У нас же самая богатая страна в мире! У нас самые шикарные помойки!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 14
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Re: Луку не надо трогать, там все хорошо и гладко
москвАч написал 30.06.2017 11:16
Да, гладко - только нищих не 80, а 99 процентов.
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Re: А ты предпочитаешь, чтобы твоя баба ходила в брезентовых трусах цвета хаки
москвАч написал 30.06.2017 11:15
А у него вообще нет бабы! Троллить за Путина берут тихих дрочеров и безобидных петушков - им денежки нужны только на гамбургер и кока-колу. Экономия!
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Re: вфвывфыв
Кук написал 30.06.2017 11:15
Вот только Луку не надо трогать, там все хорошо и гладко, я бываю в Белоруссии периодически и с разваливающейся Рашкой не сравнить.
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Re: Скучно, девочки -- При зма написал 30.06.2017 10:07
Петров написал 30.06.2017 11:07
.
"Заезженная пластинка - продай Родину
за кружевные трусы."
============================================
А ты предпочитаешь, чтобы твоя баба ходила в брезентовых трусах цвета хаки.
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(без названия)
яЙЙя написал 30.06.2017 11:02
Тов.Баранов! Держите себя в руках - уже, мля, второй раз, когда мне совершенно нечего добавить к Вашей реплике "от редакции". Разве что поинтересоваться: а что - КОНКРЕТНО - жрут рабы на галерах типа Вовы Плешивого или Вали Полстакана?
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(без названия)
Смертоносность написал 30.06.2017 11:01
А проректор Серж Егоровов из ПГУ в Пензе получает зарплату 350 т.р в месяц,а преподователь ПГУ 22 т.р Может кто-то ухуел?
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(без названия)
стоик797 написал 30.06.2017 10:40
сортирного Карлика 16 лет учат хоть чуть думать?
Не получается - пусть идет на пенсию?
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ДОЛОЙ - "правительство" РФ !
Valeriy Bondarik. Edmonton. написал 30.06.2017 10:38
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
_Коррупционную СВОРУ,под названием
"правительство" РФ - в три-шеи--
проГОНИТЕ и...Нормально Живите!
_Вашего "ДИМОНА" - от власти ОТСТРАНИТЕ и...Нормально Живите!
_НАГРАБЛЕННОЕ олигархВОРюгами -
стране ВЕРНИТЕ и...Нормально живите
_ОБХСС в РФ - ВОССТАНОВИТЕ и...
Нормально(ну-ЧЁ-вы)Живите!
_Ельцинскую(ПЬЯНТОСА-СЦЫКУНА)т.н.
"конституцию"("кандалы" ЧУЖ`ИХ...)
в России Замените И...(че-не-так?)
Нормально,по Человечески ЖивитЕ!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так...
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
*Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
-- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 30-6-17.
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Шмотки, утюги ... ерунда это все
СтарпЁр написал 30.06.2017 10:36
Главное, что нет войны и это, ... как его, ... чтоб духовность отрастала. Потому как без духовности нет блаженства на том Свете, как говорит глава корпорации РПЦ Гундяев.
***
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Re: равных возможностей для всех и каждого!!!
Э То что ?! написал 30.06.2017 10:35
На*бывать друг другом с равными возможностями?
Или что?
Поточнее, пжлст, о "равных возможностях".
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 30.06.2017 10:30
В 1993 году изменники Советской Родины стреляли из танков по самому легитимному органу власти первого в мире Пролетарского Государства,сносили памятники Советским деятелям и кричали "Раздавите эту гадину!".Теперь очередь за нами.97% из 140 млн.человек православного концлагеря под названием "Рашка"-откровенно нищие.Пора бы указать богатым ублюдкам кто на самом деле является "властью" и на чьем труде они заработали свой галерный гешефт.Долой диктатуру 3%!!!Даешь страну равных возможностей для всех и каждого!!!
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Помню лозунги были, типа, "Голосуй или проиграешь!".
Э То что ?! написал 30.06.2017 10:30
Или, как сейчас многие политолухи с ТВ, вытаращив глаза: "Если не Путин, то хххто?!!"
Не знаю...Я б придумал какую -то статью уголовную за подобное сверхагрессивное ввинчивание в мОзги людям или какую-то личность, участвующую в "выборах" и выборах; или за агрессивные призывы участвовать/не участвовать в выборах в принципе.
Юристы пусть подумают-где грани, чтоб с таким законом в очередной раз не наломать дров и , чтобы была четко прописана процедура введения его в действие.
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Re: У США есть план переворота в России
москвАч написал 30.06.2017 10:14
Проголосовать не за Путина - это уже переворот?
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Скучно, девочки
При зма написал 30.06.2017 10:07
Близятся выборы.
У США есть план переворота в России.
Заезженная пластинка - продай Родину
за кружевные трусы.
...
Сделаешь по их плану, будешь жить так,
ну например, как на Украине.
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