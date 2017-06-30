Каждому десятому россиянину не хватает денег даже на продукты питания. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса «Потребительские возможности россиян: мониторинг», опубликованного на сайте ВЦИОМа.
В мае 2014 года доля граждан страны, которые «едва сводили концы с концами», составляла три процента, но за следующие три года она выросла, сравнявшись с показателем 2009 года. Всего в разряд бедных попали 39 процентов респондентов, что стало максимальным показателем за последние восемь лет.
Около десяти процентов участника опроса заявили, что денег им не хватает даже на еду.
29 процентов респондентов сообщили, что у них нет средств для покупки одежды.
ВЦИОМ отмечает, что в подавляющем большинстве (80 процентов) сами россияне считают бедными тех, кому не хватает денег на еду и одежду.
Для 41 процента опрошенных проблемой оказалась покупка бытовой техники (телевизора, холодильника) и мебели.
14 процентов респондентов заявили, что могут купить мебель и технику, но на большее средств у них не хватает.
При этом три процента участников опроса заявили, что могут позволить себе практически все.
От редакции: Вообще россияне никогда не были особенно богатыми, если не брать в расчет те 3 процента сограждан, что могут позволить себе всё.
Скажем, в свое время тех, кто не в состоянии купить себе элементарную бытовую технику (утюг, пылесос) без того, чтобы брать кредит, известный экономист Михаил Делягин однозначно причислял к бедным.
А вот тех, кому не хватает женег на еду и тряпки - столь же однозначно к нищим.
То есть оценку ВЦИОМа надо читать так: 39 процентов нищего населения и 41 процент просто бедного. То есть всего за чертой бедности находятся как минимум 80 процентов "дорогих россиян". И как видим, содержание их обходится государство совсем не дорого.
С другой стороны, если 86 процентов недорогих россиян продолжают поддерживать действующую власть, то с чего ей беспокоиться? Ну щиплют где-то травку, ну перешивают старье, а утюги при таких шмотках просто лишние. Как и холодильники - один хрен нечего в них хранить.
Наверно, в принудительном аскетизме есть что-то привлекательное, если "За Родину, за Путина!" стало так популярно, что тому даже на избирательную кампанию тратиться не надо.
Я даже удивляюсь, зачем вообще кому-то за что-то платить? Пусть так живут, бесплатно. Помоек в Москве хватает, прокормятся. У нас же самая богатая страна в мире! У нас самые шикарные помойки!
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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москвАч написал 30.06.2017 11:16
москвАч написал 30.06.2017 11:15
Кук написал 30.06.2017 11:15
Петров написал 30.06.2017 11:07
"Заезженная пластинка - продай Родину
за кружевные трусы."
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А ты предпочитаешь, чтобы твоя баба ходила в брезентовых трусах цвета хаки.
яЙЙя написал 30.06.2017 11:02
Смертоносность написал 30.06.2017 11:01
стоик797 написал 30.06.2017 10:40
Не получается - пусть идет на пенсию?
Valeriy Bondarik. Edmonton. написал 30.06.2017 10:38
_Коррупционную СВОРУ,под названием
"правительство" РФ - в три-шеи--
проГОНИТЕ и...Нормально Живите!
_Вашего "ДИМОНА" - от власти ОТСТРАНИТЕ и...Нормально Живите!
_НАГРАБЛЕННОЕ олигархВОРюгами -
стране ВЕРНИТЕ и...Нормально живите
_ОБХСС в РФ - ВОССТАНОВИТЕ и...
Нормально(ну-ЧЁ-вы)Живите!
_Ельцинскую(ПЬЯНТОСА-СЦЫКУНА)т.н.
"конституцию"("кандалы" ЧУЖ`ИХ...)
в России Замените И...(че-не-так?)
Нормально,по Человечески ЖивитЕ!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так...
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
*Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
-- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 30-6-17.
СтарпЁр написал 30.06.2017 10:36
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Э То что ?! написал 30.06.2017 10:35
Или что?
Поточнее, пжлст, о "равных возможностях".
Лис написал 30.06.2017 10:30
Э То что ?! написал 30.06.2017 10:30
Не знаю...Я б придумал какую -то статью уголовную за подобное сверхагрессивное ввинчивание в мОзги людям или какую-то личность, участвующую в "выборах" и выборах; или за агрессивные призывы участвовать/не участвовать в выборах в принципе.
Юристы пусть подумают-где грани, чтоб с таким законом в очередной раз не наломать дров и , чтобы была четко прописана процедура введения его в действие.
москвАч написал 30.06.2017 10:14
При зма написал 30.06.2017 10:07
У США есть план переворота в России.
Заезженная пластинка - продай Родину
за кружевные трусы.
...
Сделаешь по их плану, будешь жить так,
ну например, как на Украине.