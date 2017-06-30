Экс-начальник ГУ МВ и СБ охранки брал взятки щенками и автомобилями, выяснили журналисты

Бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), проверяют на причастность к получению еще нескольких взяток - в виде джипа и щенков элитной породы, сообщает "Коммерсант".

По данным ФСБ, автомобиль Jeep Wrangler передал Максименко владелец крупного строительного бизнеса Дмитрий Смычковский. Несмотря на то что транспортное средство было подержанным, его стоимость следователи оценили в 1,5 млн рублей. Таким образом, по их мнению, передача машины попадает под часть 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере").

От кого Максименко получал элитных щенков, не уточняется. Представители защиты обвиняемого заявили журналистам, что животных в деле их клиента нет.

Накануне, 29 июня, Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов Максименко на продление их клиенту срока ареста до 19 июля. В итоге апелляцию суд отклонил. Однако в ходе заседания стало известно о возбуждении двух новых уголовных дел в отношении подсудимого.

Также Максименко вменяют эпизод, связанный с получением одного миллиона рублей от бизнесмена Бадри Шенгелии - за возбуждение уголовного дела по факту кражи у Шенгелии элитных часов Hublot. Часы были изъяты у Шенгелии во время обыска сотрудниками правоохранительных органов. После завершения следственных действий их ему так и не вернули. После этого Шенгелия лично вручил Максименко деньги за возбуждение уголовного дела о краже.

Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель главы СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года по делу криминального авторитета Захария Калашова.

По версии следователей из ФСБ, в конце февраля 2016 года Максименко в своей квартире сообщил Ламонову и Никандрову о том, что Калашов предлагает крупную сумму за освобождение из СИЗО своего друга, "авторитета" Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

4 марта 2016 года от людей Калашова сотрудники СКР, предположительно, получили 500 тысяч евро, после чего "Максименко и Ламонов обеспечивали через имеющиеся контакты с представителями преступного сообщества Калашова дачу необходимых признательных показаний Кочуйковым".

Шакро Молодого арестовали в Москве 13 июля. Он обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Также в его отношении расследуется уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Отметим, что не всем, общавшимся с Шакро и фигурировавшим в его деле сотрудникам охранки так не повезло.

Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, проходящий свидетелем по делу "вора в законе" Шакро Молодого, устроился весной этого года на работу в правовой отдел нефтегазовой компании "Роснефть", сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В пресс-службе "Роснефти" на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству отказались от комментариев.

Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко подал в отставку летом прошлого года после того, как на нескольких высокопоставленных сотрудников ведомство завели дело о взятке от «вора в законе» Захария Калашова, известного также как Шакро Молодой. Известно, что Крамаренко был допрошен по данному делу в качестве свидетеля и "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах". Вместе с Крамаренко уволился его заместитель Александр Хурцилав, а также следователь по особо важным делам Андрей Бычков.

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