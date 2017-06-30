Ливень-убийца идёт на Москву с Украины: есть погибшие, обесточено почти 900 населённых пунктов

В ночь с 29 на 30 июня на Украине в результате дождя и сильных порывов ветра погибли четыре человека, без электричества остался 881 населенный пункт, сообщает сайт Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Стихия бушевала в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях. В Волынской области двое детей 2002-го и 2005 года рождения погибли от удара молнии, во Львовской области и Львове по той же причине погибли еще два человека, включая ребенка 2008 года рождения, еще два человека пострадали. В Ровенской области пострадал ребенок 2009 года рождения.

Всего на территории затронутых областей сломано 216 деревьев, повреждено 75 кровель жилых домов и 50 социально значимых объектов. К ликвидации последствий ненастья от ГСЧС было привлечено 173 человека личного состава и 48 единицы техники.

Из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточен 881 населенный пункт в 10 областях. В Волынской области обесточено 236 населенных пунктов, в Хмельницкой - 262, Львовской - 135, Черновицкой - 76, Тернопольской - 69, Винницкой - 37, Житомирской - 28, Ровенской - 22, Киевской - 15, Луганской - один населенный пункт.

Сильная непогода вечером 29 июня наблюдалась не только на Украине, но и в некоторых российских регионах - на Челябинскую область обрушились ливневые дожди с градом до 7 см в диаметре, сопровождаемые порывами ветра до 21 м/с. Жертв нет, но повреждены крыши и стекла окон жилых домов, социально значимых объектов и автотранспорта, в Брединском районе введен режим ЧС.

Атмосферный фронт с запада принесет сегодня, 30 июня в Москву и Подмосковье ливни, которые будут сопровождаться грозой, местами с градом, ветер усилится в порывах до 15-20 м/с, сообщает Гидрометцентр России. Дождь начнется в западных районах Подмосковья примерно в 12-14 часов, ближе к вечеру, часам к 18-21 часу распространится на саму столицу. Менее чем за 12 часов на город выпадет 15-20 мм осадков, то есть почти треть от месячной нормы, что близко к рекордному значению для 30 июня. "Столь сильного дождя, что прогнозируется сегодня днем 30 июня, в Москве не было почти 100 лет!", - отмечают синоптики. "Оранжевый" уровень — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - отмечают в Гидрометцентре.

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