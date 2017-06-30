Украина вне общепринятых приличий

Петр Порошенко, называющий себя "президентом Украины", ответил на электронную петицию об отмене блокировки социальной сети «ВКонтакте» на территории страны: «Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможной».
Как считает украинский лидер, холдинг Mail.Ru Group, входящий в него «ВКонтакте» и компания «Яндекс» используются российскими спецслужбами «для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».
Помимо прочего, Порошенко указал и на контент российских ресурсов, который якобы создается исключительно для манипулирования общественным сознанием путем распространения недостоверной информации. Глава государства указал на то, что социальные сети России вовлекают украинцев «в антинародные акции и массовые беспорядки, направленные на насильственное изменение конституционного строя и свержение государственной власти».
- Вообще-то свержение государственной власти на Украине и привело гражданина Порошенко в кабинет президента, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И теперь этот деятель что-то говорит об "антинародных акциях" и "массовых беспорядках"? Это, конечно, хуцпа. Очень крутая хуцпа! А как он отличает народные акции от антинародных? Вот, допустим, АТО на востоке страны - это не антинародная акция правительства Порошенко? Мы, конечно, справедливо плюемся в российскую власть, которая давно пытается задавить свободу слова всеми доступными ей методами.
Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок
- То, что делает российская власть с массовой информацией, это чистой воды иезуитство, - продолжил Анатолий Баранов. - Но украинский подход - это уже чистая какая-то азиатчина. Я уже не говорю про убийства журналистов, особенно с оправданиями убийства Олега Бузины со стороны нобелевского лауреата - его "вредной" позицией. Но мотивировать закрытие ресурса тем, что он-де "антинародный" и несет "идеологически вредный" контент - мне кажется, это даже как-то неприлично. Но в Европах это всем почему-то нравится! Если бы такое заявил Трамп - это было бы стопроцентным поводом для импичмента, поскольку нарушает первую поправку к конституции. А на Украине в конституцию внесено столько поправок, что все уже запутались, что там есть, а чего нет. По существу, Украина уже 3 года живет вне конституционного пространства. И вне мирового информационного контента. И даже вне общепринятых приличий.
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..Дмитрий..г..Запорожье... написал 30.06.2017 12:52
подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Тем из кацапов кому повезет будут помещены в клетку зоопарка
и к клетке табличку с надписью..КАЦАП-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапа в человека,который закончился неудачей и кацап снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке..прикрутят.Но это для тех,кому повезет,для остальных предусмотрено окончательное решение,ибо слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдаюшие по этому поводу манией величия.И это даже не обсуждается.Это реализуется.Остается добавить,что когда кацапье будут окончательно добивать задавайте себе вопрос..Чего нам убогим тварям по жизни то не хватало?
Цены на нефть и соответственно газ высоченные.Кацапомойка среди 8 крупнейших мировых экономически развитых государств,при этом не производя сама ничего кроме нефти и газа(1% мирового ВВП),в отличии от СССР,производившем 15% мирового ВВП.Живи развивайся и радуйся жизни.
Так вас тварей животноподобных мания величия обуяла.Начали развязывать захватнически войны против соседних государств.Ну так получайте все,что прилагается к ...ве виктис..(горе побежденным).Вот то,что по радио "Эхо Москвы"начались курсы Украинского языка,это правильно.Учите.Пригодится когда пограничные регионы будут протекторатом Украины.Ну как я Вам ранее говорил.Вы там с покупком АКМС не затягивайте,а это Вам для напоминания,особенно с 7 минуты...https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w..
Очковтиратель серпом по яичникам написал 30.06.2017 12:19
Черчилль был "большевикофобом".
И можно ли его осуждать?
..."Они ведут бесконечную войну против цивилизации."
"Их разговоры о равенстве - демагогия, национализация частной собственности - катастрофа, массовое истребление инакомыслящих - чудовищное преступление".
"Теории Ленина и Троцкого (...) положили конец человеческим отношениям, разрушили связи, объединявшие рабочих и крестьян, город и деревню. (...) Они стравили классы, народы в братоубийственной войне. (...) Они отбросили человека, этот венец цивилизации XX столетия, в каменный век, сделали его варваром. (...) Вот он прогресс! Вот она свобода! Вот она утопия!.."
"Если бы мы задушили большевизм при его рождении, человечество было бы бесконечно счастливо".
(Уинстон Черчилль)
Он, единственный, призывал британское правительство осознать трагизм происходящего в России и не скупиться на самую масштабную поддержку.
Его не услышали.
Ллойд-Джордж приказал вывести из страны немногочисленные войска британских интервентов, которые только усилиями Черчилля были туда посланы.
В 1920 году он посвятил пятый том своего "Мирового кризиса" - "Нашим верным союзникам и товарищам, воинам Российской императорской армии".
Да, и вся панегирическая "цитата" про Сталина "принял с сохой, оставил с атомной бомбой" - фейк.
Не нашли исследователи этой цитаты даже в самом полном собрании речей Черчилля.