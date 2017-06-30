Украина вне общепринятых приличий

Петр Порошенко, называющий себя "президентом Украины", ответил на электронную петицию об отмене блокировки социальной сети «ВКонтакте» на территории страны: «Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможной».

Как считает украинский лидер, холдинг Mail.Ru Group, входящий в него «ВКонтакте» и компания «Яндекс» используются российскими спецслужбами «для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

Помимо прочего, Порошенко указал и на контент российских ресурсов, который якобы создается исключительно для манипулирования общественным сознанием путем распространения недостоверной информации. Глава государства указал на то, что социальные сети России вовлекают украинцев «в антинародные акции и массовые беспорядки, направленные на насильственное изменение конституционного строя и свержение государственной власти».

- Вообще-то свержение государственной власти на Украине и привело гражданина Порошенко в кабинет президента, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И теперь этот деятель что-то говорит об "антинародных акциях" и "массовых беспорядках"? Это, конечно, хуцпа. Очень крутая хуцпа! А как он отличает народные акции от антинародных? Вот, допустим, АТО на востоке страны - это не антинародная акция правительства Порошенко? Мы, конечно, справедливо плюемся в российскую власть, которая давно пытается задавить свободу слова всеми доступными ей методами.

Роскомнадзор отказался отвечать ФОРУМу.мск в установленный им самим срок

- То, что делает российская власть с массовой информацией, это чистой воды иезуитство, - продолжил Анатолий Баранов. - Но украинский подход - это уже чистая какая-то азиатчина. Я уже не говорю про убийства журналистов, особенно с оправданиями убийства Олега Бузины со стороны нобелевского лауреата - его "вредной" позицией. Но мотивировать закрытие ресурса тем, что он-де "антинародный" и несет "идеологически вредный" контент - мне кажется, это даже как-то неприлично. Но в Европах это всем почему-то нравится! Если бы такое заявил Трамп - это было бы стопроцентным поводом для импичмента, поскольку нарушает первую поправку к конституции. А на Украине в конституцию внесено столько поправок, что все уже запутались, что там есть, а чего нет. По существу, Украина уже 3 года живет вне конституционного пространства. И вне мирового информационного контента. И даже вне общепринятых приличий.