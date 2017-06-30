Пенсионер в Якутии полз по лестнице, а медсёстры милосердно смотрели...

Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам проверки сведений, изложенных в СМИ, о смерти в больнице пенсионера, которому пришлось ползком ползти на второй этаж из-за неработающего лифта. О возбуждении дела сообщается на сайте СК по Республике Саха (Якутия).

В СК отметили, что дело возбуждено следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту неоказания своевременной помощи пожилому мужчине в Томмотской районной больнице.

79-летний пенсионер Виктор Наумов, доставленный в больницу на скорой помощи, скончался на ступеньках лестницы. Агентство YakutiaMedia сообщало, что мужчина передвигался ползком на глазах у врачей и медсестер.

У пенсионера было заболевание сердца, и он часто обращался в больницу. 31 мая ему стало плохо, он вызвал скорую помощь, и бригада приняла решение госпитализировать его.

"Когда его привезли, то заставили больного человека подниматься на второй этаж к терапевтам, потому что лифт в больнице не работает, - рассказал источник якутского издания. - Ни носилок, ни каталок у врачей не оказалось. Они стояли и смотрели, как Виктор пытался подняться по лестнице". Через 20 минут после госпитализации пенсионер умер. Врачи больницы утверждают, что Наумова привезли в больницу на кресле-каталке.

Проверка подтвердила госпитализацию 31 мая. "По данным следствия, госпитализация осуществлена в течение 20-30 минут после поступления вызова, при этом пациент передвигался самостоятельно и с помощью своего знакомого. Между тем ранее медицинскому персоналу больницы данный пациент был известен, поскольку неоднократно обращался за помощью в связи с заболеванием сердца", - говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что лифт в больнице действительно был неисправен. В сообщении следственного комитета уточняется, что когда пенсионера привезли, "фельдшер отправилась за передвижными носилками и в ее отсутствие в течение 10 минут пенсионер самостоятельно, а также при помощи знакомого с паузами поднимался по лестнице в здание и внутри медучреждения по лестничным пролетам".

Похожий случай произошел в январе 2017 года в больнице Уфы, где пожилой женщине с загипсованной ногой пришлось ползти по лестнице, чтобы попасть в нужный кабинет. Видео, снятое дочерью пациентки, попало в соцсети и вызвало скандал, следствием которого стало увольнение главврача больницы и уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Аналогичные инциденты случаются и за границей - но чтобы прям в больнице... Шквал критики обрушился позавчера на японскую авиакомпанию Vanilla Air, когда вскрылись подробности унижения мужчины-инвалида при посадке на внутренний рейс. Человека с парализованными ногами заставили ползком подняться по трапу в самолет, передает телеканал 360.

При регистрации инвалиду сообщили, что компания экономкласса Vanilla air не предусматривает помощь людям с ограниченными возможностями. «Тот, кто не может ходить, не может и сесть на борт самолета», — заявили ему на стойке компании. Однако в лайнер его на руках поднял другой пассажир, сообщает «Русская планета».

Но во время обратного перелета сотрудники компании прямо запретили помогать инвалиду. И, как уточняет «Федеральное агентство новостей», мужчине пришлось ползти вверх по 17 ступенькам трапа. Авиакомпания извинилась лишь после того, как эта история попала в СМИ. Однако правил перелета перевозчик-лоукостер менять не намерен, несмотря на скандал.

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