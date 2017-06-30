Пьяный краснодарский мажор ментовского происхождения сбил пятерых рабочих, пытаясь скрыться от ГАИ

В Краснодаре 17-летний пьяный сын экс-начальника УВД города на Range Rover сбил группу дорожных рабочих при попытке скрыться от погони ДПС. Один из них погиб, еще четверо получили серьезные травмы. Элитная иномарка с «красивым» номером полностью сгорела, однако сам подросток серьезно не пострадал.

«По предварительным данным, семнадцатилетний местный житель, не имея права управления, находясь за рулем автомобиля Land Rover, двигался по улице Дзержинского. В районе улицы Талалихина он проигнорировал предупреждающие знаки о проведении дорожных работ и столкнулся со стоящим автомобилем ДРСУ — «Газель». В результате столкновения произошел наезд на пятерых дорожных рабочих, осуществляющих ремонт на данном участке», — отмечается в сообщении.

После наезда иномарку отбросило на стоящий рядом ВАЗ-21120, после чего элитный внедорожник вспыхнул и довольно быстро сгорел — от внедорожника практически ничего не осталось. Водитель успел выбраться из салона до возгорания.

«В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Осуществляется сбор информации и оформление материалов для дальнейшей проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Наряд ДПС регулирует движение автотранспорта во избежание заторовой ситуации на дороге», — отмечается в сообщении полиции.

По данным местных СМИ, ссылающихся на дорожников, молодой человек был за рулем в пьяном виде. «Семенов со своим товарищем находился. Когда экипаж ДПС приехал, стали составлять протокол. Они продули его через свой прибор — 0,43 промилле», — сообщил директор Красноармейского ДРСУ Александр Немна порталу Юга.ру. Кроме того, по его словам, трагедии предшествовало другое ДТП на пересечении улиц Лузана и Дзержинского, после чего последовала полицейская погоня, закончившаяся новым ДТП.

Напомним, похожее ДТП было в Москве в 2013-м. В ноябре 25-летняя Софья Челоянц, дочь бывшего вице-президента компании «Лукойл» Джевана Челоянца, стала участницей ДТП в Москве, сообщает Life Nеws. ДТП произошло на пересечении ТТК и Ленинградского проспекта в Москве в ночь на 31 октября. Девушка за рулем Porsche Panamera стоимостью более 4 млн рублей не заметила медленно ехавшие впереди «ВАЗ» и столкнулась с ним. От сильного удара легковушка российского производства едва не перевернулась. «ВАЗом» управлял приезжий из ближнего зарубежья, получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.

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