Для удобства кредитования банкиров ФНБ сольют вместе с худеющим Резервным фондом

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) будут объединены. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости. «Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть ФНБ, есть Резервный фонд», — сказал чиновник.

Согласно данным, размещенным на сайте Минфина, Резервный фонд является частью средств федерального бюджета. Фонд нужен для того, чтобы государство могло обеспечивать свои обязательства в случае падения нефтегазовых доходов. По информации на 5 июня, его размер составлял 932,7 миллиарда рублей (1,1 процента ВВП).

ФНБ — пенсионная подушка безопасности. Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения россиян на длительную перспективу. За счет его средств должны софинансироваться добровольные пенсионные накопления, он также призван обеспечить сбалансированность бюджета Пенсионного фонда России. В нем 4,2 триллиона рублей (4,8 процента ВВП).

В 2004 году при министре финансов Алексее Кудрине в России был создан Стабилизационный фонд. В нем первоначально было 171,3 миллиарда рублей. В 2008 году его разделили на Резервный фонд и ФНБ (на тот момент в стабфонде было аккумулировано 3,8 триллиона рублей).

Тем временем дефицит федерального бюджета запланирован в 2018 году в размере 1,5 трлн рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Я обозначу основные цифры: доходы запланированы на уровне 14,7 трлн рублей, расходы - 16,2 трлн рублей, соответственно, дефицит - порядка 1,5 трлн рублей. По итогам прошлого года бюджет сложился с дефицитом в 3 трлн рублей практически", - сказал он, открывая заседание правительства.

"На основе прогнозов Минфин подготовил базовые параметры федерального бюджета, которые мы вчера обсуждали на нашей комиссии. Эти предложения будут сегодня доложены, решения, которые мы примем, станут основой для разработки проекта федерального бюджета. Как и в прошлом году, я планирую провести серию отдельных совещаний, чтобы внимательно проанализировать основные направления бюджетных расходов", - сказал также премьер.

Напомним, ФНБ используется отнюдь не только к интересах пенсионеров, как теперь заявляет либеральное Минфин - из него силовигархия берёт, сколько захочет. И банки, и "гос"корпорации.

Так, в декабре 2014-го ВТБ получил из Фонда национального достояния (ФНБ) субсидированный депозит в 100 миллиардов рублей, сообщает сайт банка. В результате поступления этих средств норматив достаточности капитала Банка по РСБУ превысит 12%.

100 млрд руб., полученные сегодня ВТБ,– это первый транш из 250 млрд руб., которые правительство запланировало выделить Банку на докапитализацию и кредитование экономики.

Вот такие "пенсионеры"-с... И глядя на Костина так и думаешь, и молвишь про себя фразу из детсва: "а харя не треснет?".

Новости по теме:

Обнищали

ВЦИОМ: 39% россиян живут в бедности

Пенсионер в Якутии полз по лестнице, а медсёстры милосердно смотрели...

Работой президента Путина довольны 81% стремительно беднеющих россиян

Банковская система Путинской России продолжает сжиматься: закрыт Росэнергобанк