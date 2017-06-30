Правительство Димона Тосканского выделит на Арктику лишь 12 миллиардов

Правительство задумалось о сокращении в 17 раз расходов на госпрограмму по развитию Арктики, создание которой курирует Минэкономразвития. На последнем совещании под руководством Дмитрия Медведева было предложено выделить на эти нужды лишь 12 млрд рублей, сообщает РБК.

Расходы на эту программу уже сокращались. По итогам ряда совещаний с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего вопросы развития Арктики, в мае расходы урезали до 50,9 млрд руб. - вчетверо от изначально запрошенной суммы в 209 млрд руб.

По итогам еще двух совещаний в порту Сабетта на Ямале 14 июня и последовавшего за ним совещания под руководством премьера Дмитрия Медведева 16 июня сумму сократили до 12 млрд руб.

По сообщению источников, участвовавших в этих совещаниях, такая цифра следует из последней редакции программы, разосланной на этой неделе в профильные ведомства для согласования. Ожидается, что правительство утвердит программу до конца лета.

Большую часть денег потратят на дрейфующую платформу, которая заменит полярникам льдину

Больше половины суммы - 7 млрд из 12 млрд млрд руб. будет израсходовано на проектирование и строительство ледостойкой дрейфующей платформы "Северный полюс" для подконтрольного Минприроды "Росгидромета".

Эта платформа предназначена для полярных исследований, в том числе в области метеорологии и движения льдов. Раньше полярники использовали дрейфующую льдину, но из-за глобального потепления стало все сложнее находить прочные льдины, на которых безопасно размещать людей и дорогостоящее оборудование.

С появлением новой платформы приостановленные исследования можно будет возобновить в условиях, безопасных для ученых и техники. Создание ледостойкой платформы для научной работы в Арктике потребует не менее шести млрд руб., говорил 18 мая министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. По его словам, Минприроды ищет российскую компанию, которая возьмется за проект.

Еще 3 млрд руб. решено направить на модернизацию Жатайской верфи в Якутии на реке Лене для строительства новых и ремонта изношенных судов речного флота. Этот флот используется в том числе для перевозки грузов в рамках северного завоза.

1 млрд руб. планируется предоставить Росгвардии на мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности в Арктике.

Остальные статьи расходов: 300 млн рублей Курчатовскому институту на подъем со дна и ликвидацию затонувших объектов с радиоактивными отходами в Арктике, включая якорные отсеки судов, 200 млн рублей Минстрою на исследования вечномерзлых грунтов в условиях хозяйствования, Минэкономразвития получит около 300 млн руб. на исследовательские и экономические программы.

На строительство судов денег не хватило, но военные получат на Арктику 34 млрд рублей

На военные цели в Арктике для Минобороны планируется выделить 34 млрд рублей, рассказал РБК один из участников совещания по Арктике. По его словам, конкретные проекты называть нельзя из-за статуса секретности.

В то же время самые крупные и дорогостоящие проекты, такие, как атомный ледокол "Лидер" стоимостью примерно в 80 млрд руб. или природоохранные и исследовательские суда для арктического шельфа, строительство которых было согласовано в прежней версии арктической программы, так и не получили пока бюджетных средств и не попали в текущую редакцию программы развития Арктики.

Источник в Минприроды сообщил, что ведомство попытается отстоять финансирование на строительство этих судов, в правительство отправлены письма с обоснованием трат. Если суда вернут в программу, ее размер может вырасти с текущих 12 млрд руб. еще на 3,1 млрд руб. Текущие суда уже пришли в ветхое состояние и нуждаются в замене.

На пресс-конференции в Пекине в середине мая президент Владимир Путин сказал, что часть проектов в Арктике приходится переносить из-за недостатка бюджетного финансирования.

В конце марта 2017 года высказывалось мнение, что для управления арктическими регионами российским властям необходимо создать отдельный государственный орган, с большими полномочиями, чем у министерства. "Не может комиссия либо отдельное министерство управлять такой грандиозной программой", - заявил тогда полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов.

- А теперь вспомните, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - недавние бития пяткой в грудь под восклицания "Арктиканаш!", газпромовский и роснефтяной патриотизм в борьбе за шельф, - ну, и где всё это в вопросах не выкачивания невозобновляемых ресурсов, а в вопросах освоения Арктики, которое шло в СССР полным ходом и только при Гайдаре, который счёт Север "нерентабельным" пошли вот такие секвестры? зато на виноградники ничего не жалко!

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