Двоих фэсбов "раскручивают" украинские погранцы

Украинская погранслужба заявила о задержании двух российских пограничников, которые якобы признались, что служат в ФСБ, сообщил в своем Facebook глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

"Сегодня, 30 июня, около 2:30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины задержали на берегу Перекопского залива двух неизвестных без документов. (...) Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России", - написал Назаренко. Пограничники также нашли лодку, на которой россияне причалили к берегу.

По их словам, они выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

Между тем Пограничная служба ФСБ РФ уже направила обращение украинской стороне, в котором просит предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся в Украине, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна. "Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально, таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине", - рассказал Слободян.

Сейчас украинские пограничники устанавливают личности задержанных.

Напомним, 27 июня под Луганском попал в плен к украинской СБУ военнослужащий Виктор Агеев во время боев между силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и украинской армией. По словам его матери, он служил по контракту, однако в Минобороны заявили, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ - он служил по призыву в Вооруженных силах РФ и в мае 2016 года уволен в запас.

Мать военнослужащего из Алтайского края Виктора Агеева, попавшего в плен к украинским силовикам в Луганской области во время боев между силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и украинской армией, опровергла заявление Минобороны о том, что ее сын не служил по контракту, пишет "Новая газета".

В Минобороны заявили, что сообщения о захвате в плен российского военнослужащего не соответствуют действительности, поскольку он "никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ". По данным Минобороны РФ, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ и на второй странице его военного билета имеется запись о том, что он уволен в запас в мае 2016 года.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил на пресс-конференции, что "военнослужащий Народной милиции, ефрейтор Виктор Агеев, который на данный момент находится в плену, добровольно вступил в ряды Народной милиции ЛНР".

Это опровергла мать Агеева в своем обращении в алтайское отделение партии "Яблоко". По ее словам, Виктор подписал контракт 18 марта 2017 года. Новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ. Светлана Агеева рассказала, что сын звонил ей оттуда раз в неделю.

"Последний раз звонил 30 мая. <...> При этом он ничего не говорил, что собирается расторгать контракт", - написала мать Агеева председателю алтайского краевого отделения "Яблока" в обращении, которое опубликовала "Новая газета".

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