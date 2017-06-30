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Московский листок

Друг Путина Депардье "подчищает хвосты" в России: она ему ещё и должна осталась

Опубликовано 30.06.2017 в разделе комментариев 0

позор банки евросоюз
Друг Путина Депардье "подчищает хвосты" в России: она ему ещё и должна осталась

Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу актера Жерара Депардье около 5,5 млн рублей с индивидуального предпринимателя Елены Лазаревой, пишет «Интерфакс». Изначально в иске было заявлено 6,7 млн рублей. Представитель Лазаревой планирует обжаловать данное решение суда. 

Депардье требовал от Лазаревой вернуть средства, перечисленные предпринимательнице через его счет в Пробизнесбанке, который был признан банкротом. 

Истец заявил, что деньги перечислились ответчице по неизвестным ему причинам. 

Представитель Лазаревой, в свою очередь сообщил, что она оказывала Депардье юридические услуги по договоренности с Арно Фриле, представителем актера в РФ.

От редакции: Нельзя тут не вспомнить тот восторг, с которым российский обыватель встречал Жерара, желал его... Однако, пересидев здесь президентство Олланда и его "налог на роскошь", "россиянин", которому дали паспорт без очереди - отправился восвояси, даже не попрощавшись с "другом" в Кремле. И квартирка в Саранске, наверное, продана - и вот, даже за оказанные услуги назад всё буржуа захотел затребовать. Образцовый европеец! Больше бы нам таких - глядишь, Расеюшку и обустроили бы. Ну, а как там брошенный дружбан-то в Кремле - не поплакался Оливеру Стоуну на неверность этих французишек, нет? А надо было бы и это "подснять"... Какие там, нафиг, санкции - если они вот такими сволочами оказываются? Нет у них морального права преследовать налогово всех богатеньких силовигархов, которые "развивают Россию" и её экономику (это уже цитата из Медведева). Бизнесмены, ага... Развивают... И капиталы вывозят - как итог такого "развития". Но лохотрон "РФ" по-прежнему работает только для внутреннего пользователя. И суд тут на стороне более сильных и авторитетных буржуа. И решения ЕСПЧ - превыше российской Фемиды вердиктов. Вот так-то, друг Вова! Выбирай друзей лучше в духе Ромы-продюсера - этих хоть травануть можно в случае измены, а вот Депёрдье - нет, ушёл чистеньким...

Д.Ч.



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