Гражданами сырьевой империи будут становиться под торжественную присягу Трубе и её хозяевам

Участники профильной рабочей группы Госдумы выбрали текст присяги для вступления в российское гражданство, заявил первый заместитель главы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Состоялось совещание с участием Володина, вот только что закончилось, там были представители рабочей группы, которая участвовала в подготовке текста. Мы посмотрели тексты, и есть текст, который решено было взять за основу, — это текст Павла Крашенинникова с доработками экспертов. Фракции поддержали», — сказал он.

По его словам, текст для присяги должен был быть готов 26 июня.

Ранее в Госдуме пообещали не отзывать гражданство за любую провинность.

- А вот нам бы, - интересуется редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - выяснить является ли провинность Жерара Депардье как раз такой, чтобы лишить его гражданства РФ, ведь просто-напросто сбежал, да и в период "активного гражданства" не часто тут бывал, а когда с финансированием фильма о Распутине вышел "облом", то тогда уже потерял тут последние якоря, однако вопрос гражданства данного перебежчика нигде не поднимался, видимо, друзей Жерара такое отношение к стране, куда он так просился сперва, вполне устраивает, утёрлись...

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