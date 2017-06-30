Ливень-убийца унёс в столице две жизни, девять москвичей пострадали, а Собянину хоть бы хны

Число жертв грозы в Московском регионе, по неподтвержденным данным, выросло до двух человек. Ранее сообщалось об убитом молнией мужчине в Дмитровском районе Подмосковья, региональное министерство здравоохранения подтвердило эту информацию. Еще один мужчина погиб от удара молнии в деревне Софьино Новой Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительной информации, в деревне Софьино в результате (удара) молнии погиб мужчина 42-х лет, еще один, 49-ти лет, получил тяжелые травмы", - сказал собеседник агентства. По его словам, происшествие случилось с рабочими на строительном объекте. Официального подтверждения этой информации нет.

ТАСС также сообщает, что молния стала причиной пожара в частном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Возгорание удалось быстро ликвидировать, обошлось без пострадавших. По данным источника агентства в экстренных службах, медицинская помощь понадобилась девятерым пострадавшим в результате непогоды. Пятеро из них госпитализированы, четверым помощь была оказана на месте. Подробности не приводятся.

В ряде районов Подмосковья отмечаются отключения электричества. Эпицентр отключений пришелся на Наро-Фоминский, Истринский и Щелковский районы, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области. Там обесточено 315 трансформаторных подстанций. "Это могут быть и жилые дома, и предприятия, и торговые точки", - сообщили в ведомстве. Электроснабжение в Чехове, Пушкино и Серпухове, где ранее были зафиксированы отключения, восстановлено. Там, где восстановительные работы продолжаются, объекты переключаются на резервное питание.

Ранее в Минэнерго РФ сообщали, что без электроснабжения в результате непогоды остались 4,4 тысячи бытовых потребителей Москвы и Подмосковья. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в свою очередь заявил, что все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме. По его словам, отключений потребителей от систем энерго-, водо- и газоснабжения нет, передает агентство "Москва".

Экстренные службы уточняют информацию о причиненном непогодой ущербе. По предварительным данным, повалено более 40 деревьев, ветер повредил кровлю одного жилого дома. В Москве выпало до 30 мм осадков, в Центральном и Северо-Западном административных округах прошел град, порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

После второй волны ливней "Мосводосток" получил 75 заявок о подтоплениях улиц. По 30 заявкам подтопления устранены, по 15 заявкам аварийные службы не обнаружили подтоплений, объяснив это тем, что скопление воды было кратковременным. При обнаружении скоплений воды горожан призывают обращаться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу "Мосводостока" по телефону 8 (495) 657-87-03.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, столица пережила непогоду. Выразился мэр лаконично где-то там, откуда он командует, то ли в твиттере. то ли в свиттере: "Столица пережила ещё одну стихию"...

Любопытно, сколько стихий до этого пережила столица по подсчётам безграмотного мэра? Или он считает воду одной стихией, а себя - другой? Но вот стихия "реновация" - это, конечно, похуже стихий природы. И если как минимум двое эту, природную стихию не пережили (и это для Собянина явно не потери, муравьишки какие-то в масштабах Новой Москвы), если сейчас на Садовом стоят затопленные жидкостью цвета дерьма рвы вместо "окультуриваемых" тротуаров - то что тогда для Собянина было бы "не пережила"?

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