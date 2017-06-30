Хроники непогоды: Собянин пережил "еще одну стихию", но не всем так повезло

Четыре человека погибли и по меньшей мере пятеро пострадали в результате грозы в столичном регионе. В результате шквалистого ветра на территории Новой Москвы с грузовика сбросило бетонное кольцо, и оно, покатившись, задавило двух мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, второй умер в машине скорой помощи. Около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. 42-летний гражданин Узбекистана погиб от удара молнии в районе деревни Ларино.

В Москве пока известно о трех пострадавших: на Мироновской улице порывом ветра повалило дерево, и оно упало на 50-летнюю женщину, которая госпитализирована с переломом руки. Еще двух человек, мужчину и женщину, пострадавших в результате падения дерева, увезли в больницы с улицы Главная аллея — у них многочисленные ушибы. В Подмосковном Раменском упавшее дерево придавило двух жекнщин, 58 и 69 лет.

Молния поразила два пассажирских самолета, подлетавших к Москве. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были задержаны более 59 рейсов, из них 23 – в Домодедово, 28 – в Шереметьево и один – во Внуково.

По данным МЧС, дождь, гроза, град и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду сохранятся в городе до субботы, 1 июля.

Метро, как это случилось в Берлине, вроде бы не затопило. Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК), было нарушенно из-за падения дерева на провода. Дерево упало на провод контактной сети в районе станции "Белокаменная". Интересный вопрос, как это могло произойти? Ведь дорогу открыли только недавно, дерево не могло вырасти за такой короткий период. Значит, вводили в строй дорогу с нарушениями по безопасности.

Около 4,4 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

Есть все основания полагать, что данные по жертвам и разрушениями далеко не окончательные. Пока готовился материал, число погибших уже пришлось увеличивать.

Ливень-убийца унёс в столице две жизни, девять москвичей пострадали, а Собянину хоть бы хны

И если сказать честно, то ливень был не такой уж и сильный. На юге страны такие ливни - просто обычное дело. Но как-то обыкновенно обходится без катастрофических последствий. Потому что главное бедствие вовсе не в силах природы...

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А.Б.