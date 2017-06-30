Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Хроники непогоды: Собянин пережил "еще одну стихию", но не всем так повезло

Опубликовано 30.06.2017 в разделе комментариев 3

москва собянин ураган ливень
Хроники непогоды: Собянин пережил "еще одну стихию", но не всем так повезло

Четыре человека погибли и по меньшей мере пятеро пострадали в результате грозы в столичном регионе. В результате шквалистого ветра на территории Новой Москвы с грузовика сбросило бетонное кольцо, и оно, покатившись, задавило двух мужчин. Один из них скончался на месте происшествия, второй умер в машине скорой помощи. Около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. 42-летний гражданин Узбекистана погиб от удара молнии в районе деревни Ларино.

В Москве пока известно о трех пострадавших: на Мироновской улице порывом ветра повалило дерево, и оно упало на 50-летнюю женщину, которая госпитализирована с переломом руки. Еще двух человек, мужчину и женщину, пострадавших в результате падения дерева, увезли в больницы с улицы Главная аллея — у них многочисленные ушибы. В Подмосковном Раменском упавшее дерево придавило двух жекнщин, 58 и 69 лет. 

Молния поразила два пассажирских самолета, подлетавших к Москве. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были задержаны более 59 рейсов, из них 23 – в Домодедово, 28 – в Шереметьево и один – во Внуково.

По данным МЧС, дождь, гроза, град и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду сохранятся в городе до субботы, 1 июля.

Метро, как это случилось в Берлине, вроде бы не затопило. Движение поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК), было нарушенно из-за падения дерева на провода. Дерево упало на провод контактной сети в районе станции "Белокаменная". Интересный вопрос, как это могло произойти? Ведь дорогу открыли только недавно, дерево не могло вырасти за такой короткий период. Значит, вводили в строй дорогу с нарушениями по безопасности.

Около 4,4 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

Есть все основания полагать, что данные по жертвам и разрушениями далеко не окончательные. Пока готовился материал, число погибших уже пришлось увеличивать.

Ливень-убийца унёс в столице две жизни, девять москвичей пострадали, а Собянину хоть бы хны

И если сказать честно, то ливень был не такой уж и сильный. На юге страны такие ливни - просто обычное дело. Но как-то обыкновенно обходится без катастрофических последствий. Потому что главное бедствие вовсе не в силах природы...

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ

А.Б. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Скучно, девочки
При зма написал 30.06.2017 20:05
В случае Всемирного потопа,
все свалят снова на него.
Ответить
(без названия)
ййй написал 30.06.2017 19:58
> По поводу смертей от стихии:
ударов молнии
_
Если от ударов молнии погибли рабочие то это может быть связано с металлическими предметами в руках или одежде. А это в свою очередь уже с несоблюдением правил безопасности. В чем уже может быть виновно и текущее положение вещей в стране.
Ответить
Скучно, девочки
При зма написал 30.06.2017 19:40
По поводу смертей от стихии:
ударов молнии, града и бури
обращайтесь к Господу Богу.
Он распоряжается
жизнью и смертью.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дальнобоя - в народные президенты!
Дальнобоя - в народные президенты!
30.06.2017
Бессмертие человека. Изучайте жизнь!
Бессмертие человека. Изучайте жизнь!
30.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Хроники непогоды: Собянин пережил "еще одну стихию", но не всем так повезло (3)
Россия заняла четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик мира (3)
Ливень-убийца унёс в столице две жизни, девять москвичей пострадали, а Собянину хоть бы хны (6)
Гражданами сырьевой империи будут становиться под торжественную присягу Трубе и её хозяевам (2)
Друг Путина Депардье "подчищает хвосты" в России: она ему ещё и должна осталась (4)
Двоих фэсбов "раскручивают" украинские погранцы (3)
Правительство Димона Тосканского выделит на Арктику лишь 12 миллиардов (0)
Для удобства кредитования банкиров ФНБ сольют вместе с худеющим Резервным фондом (2)
Пьяный краснодарский мажор ментовского происхождения сбил пятерых рабочих, пытаясь скрыться от ГАИ (4)
Украина вне общепринятых приличий (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А если бы на Москву налетел настоящий ураган?
Дарья Митина Дарья Митина: Дискуссионный клуб Левая идея во мгле. Будет ли рассвет? Прихoдите!!!!!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Другой Сталин
Дарья Митина Дарья Митина: Кoмиссар Каттани истину глагoлет
Дарья Митина Дарья Митина: Предгрoзoвoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss