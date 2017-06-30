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Московский листок

Россия заняла четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик мира

Опубликовано 30.06.2017 в разделе комментариев 3

Россия заняла четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик мира

Россия по итогам 2016 года заняла четвертое место в списке крупнейших теневых экономик мира, передает РБК со ссылкой на исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA). По данным экспертов, объем средств, задействованных в теневой экономике РФ, составляет 33,6 трлн рублей или 39% от ВВП страны и почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Хуже дела обстоят лишь у Украины (46% от ВВП), Нигерии (48%) и Азербайджана (67%). На пятом месте расположилась Шри Ланка с показателем 38%.

Наименьшие показатели объема теневого сектора по итогам прошлого года зафиксированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).

Всего опрошенные эксперты и предприниматели оценили экономики 28 стран.

ACCA выделяет по три главных фактора, определяющих масштабы «тенизации» экономики в каждой стране. В России эксперты ставят на первое место контроль за коррупцией, на второе — «демократическую ответственность», а на третье — рост ВВП. В ассоциации полагают, что к 2025 году ситуация в стране не изменится, и доля теневого сектора сохранится на уровне 39,3% ВВП.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Петр Порошенко - главная причина теневой экономики Украины Re: тупой как валенок логический вывод
запуская новостную утку написал 30.06.2017 20:23
Почему
" бухгалтеры " из ACCA
насчитали
такую высокую теневую экономику России и Украины ?
..................................................
Чем Украина лучше ( хуже ) Белоруссии , Казахстана , Литвы , Грузии и т.п. ?
1. В названии Украина - если выкинуть часть букв - будут слова " уран " и " урна "
2. В названии на английском если выкинуть часть букв - Ukraine - будут слова снова Uran ( уран ) и UK - United Kingdom - Великобритания .
3. Только на Украине есть Петр Порошенко - тезка сына экс директора СВР и экс премьера с долгим стажем Михаила Фрадкова - Петра Фрадкова ( клюнул ! ) - нигде больше нет !!!
Сын ездит на Порше ! ( если выкинуть часть букв фамилии ) и ПО - программное обеспечение .
Версии :
1. Единственная причина такой большой теневой экономики Украины - президентство Петра Порошенко . Если его не будет - вся тенвая экономика уйдет с Украины в Нигерию .
2. Раньше больше всего теневой экономики было в Великобритании . Использую аббревиутуру UK в названии страны тень ушла из Великобритании на Украину из UK на Ukraine - британцы избавились от тени переведя ее на Украину .
3. Все свои деньги военное лобби США отмывало не в Афганистане , ни в Ираке , ни в Сирии на подконтрольной им территории - а ТОЛЬКО на Украине . Вся тень ушла туда .
4. Тень ушла из России . Часть российской тени ушла на Украину и в Азербайджан - это все вывод капитала от российской тени .
И только в Нигерии и на Шри Ланке тень не наша , не российская - тень западная и ушедшая с Китая тень .
Только там не чубайсова тень а тень Эстена и Ширака !
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Баранов,
----- написал 30.06.2017 20:23
Ссылку на источник надо давать обязательно!
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тупой как валенок логический вывод
война России и Украины - война 2х теневых экономик написал 30.06.2017 20:12
РБК со ссылкой на исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA)
--------------------------
объем средств, задействованных в теневой экономике РФ, составляет 33,6 трлн рублей или 39% от ВВП страны и почти на 84% выше, чем в среднем по миру
--------------------------
Хуже дела обстоят лишь у Украины (46% от ВВП)
==========================
делят деньги ?
==========================
теневые экономики делят деньги ?
..........................
КАК ДЕЛЯТ ?
...
и делят ли ?
Ответить
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