Россия заняла четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик мира

Россия по итогам 2016 года заняла четвертое место в списке крупнейших теневых экономик мира, передает РБК со ссылкой на исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA). По данным экспертов, объем средств, задействованных в теневой экономике РФ, составляет 33,6 трлн рублей или 39% от ВВП страны и почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Хуже дела обстоят лишь у Украины (46% от ВВП), Нигерии (48%) и Азербайджана (67%). На пятом месте расположилась Шри Ланка с показателем 38%.

Наименьшие показатели объема теневого сектора по итогам прошлого года зафиксированы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).

Всего опрошенные эксперты и предприниматели оценили экономики 28 стран.

ACCA выделяет по три главных фактора, определяющих масштабы «тенизации» экономики в каждой стране. В России эксперты ставят на первое место контроль за коррупцией, на второе — «демократическую ответственность», а на третье — рост ВВП. В ассоциации полагают, что к 2025 году ситуация в стране не изменится, и доля теневого сектора сохранится на уровне 39,3% ВВП.