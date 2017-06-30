Милонов хочет экспорта реновации из Москвы в Питер к 100-летию Октября

Депутат Государственный думы Виталий Милонов, который ранее был парламентарием в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, обратился к губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко с просьбой перенять московский опыт программы реновации, чтобы ускорить переезд жителей города на Неве из ветхих "хрущевок", пишет "Фонтанка".

По словам Милонова, он передал соответствующее письмо в Смольный в пятницу, 30 июня. Депутат подчеркнул, что губернаторское вмешательство в процесс обновления ветхого жилья крайне необходимо из-за различных уловок, которые используют депутаты, входящие в комиссию по градостроительству Заксобрания.

Милонов обвинил ряд петербургских парламентариев в том, что они лоббируют интересы определенных строительных компаний и затягивают процесс реновации. В итоге из-за высоких цен на жилье страдают обычные жители, подчеркнул депутат. Программа сноса "хрущевок" и строительства на их месте новых домов могла бы помочь многим горожанам решить жилищный вопрос, заверил Милонов.

Программа реновации была запущена в Санкт-Петербурге восемь лет назад на основании соответствующего закона, принятого местным парламентом. С тех пор компании "Воин-В" и "СПб Реновация" построили и сдали лишь 10 домов. При этом застройщики жаловались на оппозиционных депутатов, которые, по их мнению, намеренно затягивали процесс.

В апреле этого года член постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Борис Вишневский отмечал, что действующая на сегодняшний день в городе программа реновации, в отличие от московской, предполагает расселение строго в пределах квартала. Кроме того, в Санкт-Петербурге дом нельзя расселить, пока все собственники не согласятся на предложенное жилье, а любое решение суда можно хотя бы попробовать оспорить.

"Федеральный закон уничтожает все эти преимущества. Аннулируется законное право собственности, людей будут загонять в муравейники и гетто. "Хрущевские" кварталы пойдут под высотную дорогую застройку", - подчеркивал Вишневский.

По его словам, пояс "хрущевок" в Петербурге возник, когда эти районы считались окраинами, а теперь они представляют собой обжитые кварталы с небольшой плотностью населения, развитой инфраструктурой, транспортом, магазинами, школами, поликлиниками, зеленью. "Это депортация и зачистка под видом заботы о горожанах", - заявлял Вишневский.

Его коллега по комиссии Алексей Ковалев ранее также называл принудительное расселение жителей домов "оккупационными военными методами". "Людей выбросят из жилья, а застройщики будут десятилетиями наживаться на их бесправии. Петербург должен отвернуться от чудовищного предложения Москвы", - объяснял он.

В комитете администрации Петербурга по строительству весной отмечали, что в Москве и Петербурге программы реновации изначально реализовались по-разному, в связи с чем изменения в законодательстве требуют особого подхода.

Чиновники также напомнили, что в мае 2008 года в городе был принят закон "Об адресной программе "Развитие застроенных территорий". В том же году был утвержден перечень домов под снос и заключены договоры с компаниями "Воин-В" и "СПб Реновация".

Программу должны были завершить к 2019 году, однако девелоперы еще в конце прошлого года попросили Смольный продлить сроки на десятилетие. "В условиях договоров обозначена ответственность за нарушение обязательств - банковская гарантия и неустойка", - подчеркивали в Смольном.

По состоянию на март 2017 года инвесторы построили и ввели в эксплуатацию 10 многоквартирных домов на 2113 квартир общей площадью 106,175 тыс. кв. метров. В собственность города застройщики передали 7,38 тыс. кв. метров, что меньше 1% от запланированного. Из 10 домов семь построила "СПб Реновация" и три дома - "Воин-В".

При этом гендиректор "Воина-В" Олег Глущенко ранее называл основной причиной таких сроков строительства действия оппозиционных депутатов и градозащитников. "На данный момент мы построили три дома на 350 квартир и сотню квартир передали жильцам из "хрущевок". А если бы эти так называемые активисты не тормозили нас постоянными проверками, депутатскими запросами, судебными исками с приостановкой работ, мы бы построили уже 10 домов на тысячу квартир", - объяснял он.

Напомним, что ранее в Москве состоялись две акции противников реновации, москвичи начали массово подавать судебные иски к мэру города Сергею Собянину и столичному правительству с требованием отменить голосование по программе реновации и признать его результаты незаконными, однако Мосгорсуд либо оставил их без движения, либо зарегистрировал, но не принял по ним процессуального решения.

Российские СМИ неоднократно писали, что, по данным информированных источников, Кремль собирается дистанцироваться от программы реновации в Москве. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу же отмел подозрения, назвав формулировку некорректной. Он напомнил, что это не кремлевская программа и не проект президента и его администрации. В то же время Песков отметил, что президент встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным, когда была озвучена идея программы реновации, и дал ей оценку.

21 февраля Путин дал добро Собянину снести все "хрущевки" в столице и построить на их месте новые дома. Эта программа вызвала широкую критику в общественности, многие москвичи опасаются, что их выселят в отдаленные или просто неудобные для них районы.

А 14 мая, в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова собрались тысячи москвичей, выступающие против продвигаемой мэрией программы реновации. Собравшиеся озвучили два основных требования. Первое из них - отмена неконституционного законопроекта о сносе домов, который пока прошел лишь первое чтение. Второе - отставка столичного градоначальника Сергея Собянина. Мероприятие прошло мирно, но без вмешательства полиции все-таки не обошлось.

Сведения о количестве участников неправительственного митинга традиционно сильно расходятся. Так, в столичном управлении полиции "Интерфаксу" заявили, что на площадке проведения мероприятия собрались 8 тысяч человек. Независимая организация "Белый счетчик" приводит иные цифры: по ее данным, к 15:45 на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова присутствовали 20,2 тысячи граждан. Организаторы митинга со сцены и вовсе объявили, что "нас 30 тысяч".

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