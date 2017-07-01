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Московский листок

Соколов отказался давать показания такому суду!

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 1

суд мухин прокурор
Соколов отказался давать показания такому суду!

29 июня заседание суда по делу ИГПР ЗОВ началось с уже ставшей обычной демонстрацией заведомой неправосудности Тверского суда. Дело началось с того, что Адвокат Чернышёв, теперь уже от имени второго своего подзащитного А. Соколова, ходатайствовал приобщить к материалам дела заключение специалиста С.С. Сулакшина. Чернышёв пытался подробно обосновать необходимость такого заключения - подсудимые обвиняются в организации деятельности политической организации, а в деле нет ни единого заключения специалиста в области политики. В стенку горох! Криворучко не только не приобщил к делу заключение Сулакшина, но и вопреки закону не дал зачитать, не рассмотрел и не приобщил к делу само ходатайство. И так поступал со всеми ходатайствами, которые отклонял - убирал их дела следы того, что доказывало его заведомую неправосудность.

Но в суд пришёл и сам С.С. Сулакшин, отказаться его выслушивать Криворучко почему-то не стал, но допросил Степана Степановича в качестве свидетеля, а не специалиста. Во время допроса цеплялся, снимал вопросы на том основании, что Сулакшин высказывает свои суждения, а не факты. Сулакшин нервничал и пытался воздействовать на логику судьи: «Если я говорю, что груша это не огурец, то это не суждение, а факт!». В стенку горох! Тем не менее, Сулакшину удалось внятно сформулировать, что с точки зрения политологии МОД АВН и ИГПР ЗОВ это абсолютно разные организации, поскольку имеют разные цели, у них разные учредители и они созданы по правилам разных законов: АВН только по правилам закона «Об общественных объединений», а ИГПР ЗОВ - в основном по правилам закона «О референдуме». И как судья не пытался ему прмешать, но Сулакшин всё же заявил, что из 19 признаков схожести организаций, АВН и ИГПР ЗОВ не схожи по 17 признакам.

Затем выступил до сих пор молчавший Мухин с возражением на действия председательствующего, на прошлом заседании запретившего Мухину оглашать доказательства его невиновности из материалов дела:

 

«Согласно части 1 статьи 74 УПК РФ, обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, являются доказательствами по этому делу.

Статья 285 УПК РФ установила: «1. Протоколы следственных действий, заключение эксперта, данное в ходе предварительного расследования, а также документы, приобщенные к уголовному делу или представленные в судебном заседании, могут быть на основании определения или постановления суда оглашены полностью или частично, если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

2. Протоколы следственных действий, заключение эксперта и иные документы оглашаются стороной, которая ходатайствовала об их оглашении, либо судом».

И при исследовании доказательств обвинения, председательствующий не сам оглашал документы из томов материалов дела, а предложил государственному обвинителю представить их для исследования, а государственный обвинитель огласил из томов дела только то, что является доказательствами не защиты, а доказательствами обвинения, а именно.

13 декабря 2016 года государственный обвинитель за 50 минут огласила названия части документов, находящихся в 5 томах дела (с 1-го по 5-й), в которых содержится более 1300 листов, на большей части которых текст находится с двух сторон.

11 января 2017 года государственный обвинитель за 2 часа 15 минут огласила названия части документов, находящихся в 10 томах дела (с 6-го по 15-й), в которых содержится почти 2700 листов, на большей части которых текст находится с двух сторон. Причём, из томов 14-15 не был оглашён даже частично ни единый документ - только названия некоторых документов.

25 января 2017 года государственный обвинитель за 55 минут огласила названия части документов, находящихся в 4 томах дела (с 16-го по 19-й), в которых содержится почти 1400 листов, на большей части которых текст находится с двух сторон.

Таким образом, государственный обвинитель за общее время в 4 часа со средней скоростью 23 листа дела в минуту пролистала 5400 листов 19 томов уголовного дела, сообщая названия кое-каких документов и пересказывая содержание некоторых документов, к примеру, сообщила, что в деле имеются копии паспортов подсудимых.

Попытка защиты потребовать от обвинения, чтобы обвинение оглашало документы, была с самого начала пресечена именно судьёй Криворучко, который заявил, что когда он предоставит возможность стороне защиты предъявлять для исследования доказательства, то он разрешит ей оглашать документы, а обвинение будет предоставлять доказательства так, как обвинение считает необходимым. Это и предопределило, что обвинение листало тома и просто перечисляло название некоторых документов, находящихся в деле, не оглашая самих документов.

Заявляю суду, что никаких доказательств моей невиновности в названиях документов, зачитанных государственным обвинителем со скоростью 23 листа в минуту, не содержится и содержаться не может! Доказательства моей невиновности содержатся в текстах документов.

Обращаю внимание на то, что, не давая защите оглашать для исследования доказательства защиты, судья Криворучко не даёт суду исследовать их, то есть не даёт рассмотреть дело по существу, в частности, лишает государственных обвинителей возможности отказаться от обвинения.

Подчёркиваю ещё раз, что суд вообще не слышал обстоятельства, свидетельствующие о моей невиновности и находящиеся в материалах дела. Поэтому я настаиваю, чтобы суд дал мне продолжить докладывать суду для исследования доказательства моей невиновности, находящиеся в материалах дела.

И обеспечил их исследование так, как это установлено статьёй 285 УПК РФ, - путём их полного или частичного изложения с указанием, какое значение для дела они имеют».

 

Возражение было в письменном виде, Криворучко его взял, но было видно, что он него из дела выбросит и в протоколе об этом ничего не будет. Мухин тут же вынул заготовленный отвод Криворучко:

 

«При представлении стороной обвинения для исследования судом доказательств, находящихся в материалах дела, защита просила обвинителей исполнить требования статьи 285 УПК РФ и оглашать тексты материалов, на которые указывало обвинение. Однако судья Криворучко заявил, что когда он предоставит возможность стороне защиты предъявлять свои доказательства, то он разрешит стороне защиты оглашать документы, а обвинение будет исследовать доказательства так, как обвинение считает необходимым. Это и предопределило, что обвинение листало тома и просто перечисляло название некоторых документов, находящихся в деле, не оглашая самих документов. В результате, обвинение со скоростью 23 листа в минуту пролистало 5400 листов дела, и Криворучко требует считать, что этим он ознакомил суд с материалами дела.

И теперь, при моей попытке представить для исследования судом доказательств моей невиновности, находящихся в материалах дела, судья Криворучко не даёт мне этого делать так, как требует статья 285 УПК РФ - не даёт их оглашать полностью или частично, с указанием, какое значение для дела они имеют.

А это прямо указывает, что судья Криворучко открыто выступает на стороне обвинения, следовательно, лично заинтересован в исходе данного уголовного дела.

Посему в силу части 2 статьи 64 и части 2 статьи 61 УПК РФ, заявляю отвод федеральному судье А.В. Криворучко».

 

Вопреки закону Криворучко не только не рассмотрел это заявление, а и не дал его зачитать, дав команду приставам посадить Мухина на место.

Далее адвокат Чернышёв пробовал представлять доказательства и просил приобщить к делу приговоры по делу Замураева из Курска и Юрковца из Омска, которых суды оправдали за распространение листовки «Ты избрал - тебе судить!», за распространение которой была запрещена деятельность АВН. Прокурорши запротестовали, и судья отказал по той причине, что эти приговоры не имеют отношения к делу.

Маразм этого в том, что не только приговор по делу Замураева, но и кассационное определение по его делу Замураева находятся в материалах томе 12 на л.д. 24-37, мало этого, ещё один экземпляр приговора по делу Романа Замураева плюс кассационное определение по его делу находятся в томе 12 и на л.д. 233-245. Причём, Мухин сообщил об этом суду при представлении доказательств на заседании 24 апреля, а 26 апреля обширно процитировал текст приговора и его вывод: «Замураева Романа Владимировича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.282 ч.1 УК РФ, оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления».

То есть, и прокуроршам, и судье нужно было бы отказать приобщать к делу приговор по делу Замураева потому, что он уже дважды приобщен ещё следователем. Но, как видите, ни «гособвинитель», ни «судья» дела не слушают, и что находится в деле, понятия не имеют, как говорят в народе, «хоть ты им кол на голове теши».

Затем Соколов заявил ходатайства о присоединении к делу собранных им доказательств его невиновности.

1. Запрос А.А. Соколова и ответ замдиректора Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ №11-51351/17 от 28.04.2017, из которого следует, что по состоянию на 27.04.2017г. в федеральном списке экстремистских материалов отсутствуют материалы, содержащие в наименовании слова «www.igpr.info» «www.igpr.net» «www.igpr.ru» и «ymuhin.ru». Также на указанную дату в Списке отсутствуют материалы, содержащие в своем наименовании слова «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть», «ИГПР «ЗОВ», «Шествие и митинг оппозиции на Болотной (5мая)» и «Митинг Экспертного совета оппозиции 5 мая на Болотной».

2. Запрос адвоката Динзе О.Н. и ответ замдиректора Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ №11-105488/16 от 13.09.2016, из которого следует, что с 02.11.2010 по 28.07.2015 со стороны территориальных органов Минюста не выносились предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности в отношении ИГПР «ЗОВ».

3. Запрос адвоката Динзе О.Н. и ответ начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора РФ № 05-60129 от 05.07.2016, в соответствии с которым отдельный указатель страницы сайта http://igpr.ru 19.12.2014 был включен в Единый реестр доменных имен и сетевых адресов интернет-сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, однако, в связи с удалением данной информации 25.12.2014, страница этого сайта была исключена из Единого реестра.

4. Запрос А.А. Соколова и ответ начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора РФ №05-124364 от 30.12.2016, в соответствии с которым отдельный указатель страницы сайта http://igpr.ru 19.12.2014 был включен в Единый реестр доменных имен и сетевых адресов интернет-сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено (книга Ю.И. Мухина «За державу обидно!»), однако, в связи с удалением данной информации 25.12.2014, страница этого сайта была исключена из Единого реестра. И как сообщалось ранее, эта книга Мухина не признана экстремистской. При этом ограничение доступа к интернет-ресурсам, согласно ст. 15.3 ФЗ №149-ФЗ, осуществляется на основании требований Генерального прокурора РФ или его заместителей, а требований об ограничении доступа к информации «Шествие и митинг оппозиции на Болотной (5мая)» в Роскомнадзора не поступало.

5. Запрос А.А. Соколова и ответ начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора РФ №04-7467 от 25.01.2017, в соответствии с которым по состоянию на 12.10.2016 в федеральном списке экстремистских материалов отсутствуют информационные материалы, в наименовании которых содержится указание на то, что их автором или распространителем является Соколов А.А.

Также Роскомнадзор не располагает информацией о вынесенных редакциям и учредителям СМИ предупреждениях за публикацию противоправных материалов Соколова А.А.

Кроме того, в общероссийском реестре СМИ содержатся сведения о регистрации печатного СМИ газеты «Слова и Дела», учредителем данного издания является Шумаков В.П. При этом факты публикации газетой «Слова и Дела» экстремистских материалов, а также материалов с признаками экстремизма не установлены, письменных предупреждений редакции и учредителю газеты о недопустимости нарушения законодательства не выносились.

6. Запрос А.А. Соколова и ответ Директора Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ №11-119355/16 от 17.10.2016, в соответствии с которым по состоянию на 12.10.2016 в федеральном списке экстремистских материалов отсутствуютинформационные материалы, в наименовании которых содержится указание на то, что их автором или распространителем является Соколов А.А.

Кроме того, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.12.2016, согласно которому проведенной ОМВД по району Якиманка г.Москвы доследственной проверкой установлено, что в федеральном списке экстремистских материалов отсутствуют материалы, автором которых является Соколов А.А.

7. Запрос А.А. Соколова и ответ замДиректора Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ №11-140666/16 от 06.12.2016, согласно которому символикой экстремистской организации является символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой принято вступившее в законную сули решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. При этом сама такая организация и описание её символики, на основании абз. 6 ст. 9 Закона №114-ФЗ, подлежит включению в перечень экстремистских организаций.

Межрегиональное общественное движение «Армия воли народа» включено в указанный перечень распоряжением Минюста России от 16.05.2011 № 988-р под номером 22, при этом описание символики данной организации после запрета её деятельности в Минюст России не поступало.

8. Запрос А.А. Соколова и ответ врио начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора РФ №05-40084 от 10.05.2017, согласно которому Роскомнадзор России осуществляет создание, формирование и ведение единой автоматизированной системы Единый реестр доменных имен и сетевых адресов интернет-сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

На основании решения Ковылкинского районного суда Республики Мордовия от 07.12.2017 отдельный указатель сайта в сети интернетhttp://ymuhin.ru был включен в Единый реестр, однако в связи с ограничением администрацией сайта доступа к запрещенной информации, данный указатель из Единого реестра исключен.

Сайты www.igpr.infowww.igpr.netwww.igpr.ru в Единый реестр не включались. Решений уполномоченных органов и требований Генеральной прокуратуры в отношении указанных сайтов в Роскомнадзор не поступали.

Что интересно, даже обвинители в данном случае, протестовали только против сообщения по газете «Слово и дело» и опять таки, на основании того, что эта газета, якобы, «не имеет отношения к делу». Это ещё раз показывает, как судья и обвинители «слушают дело», ведь на заседании 14 марта 2017 года Криворучко больше часа осматривал пачку газет «Слова и дела» - это было главное вещественное доказательство обвинения. Но повторю, остальные доказательства даже обвинение не решилось не допускать в дело. Но Криворучко было наплевать - он ни одно из вышеперечисленных доказательств к делу не приобщил!

Затем судья объявил о допросе Соколова, но Соколов заявил, что не будет ничего говорить, до тех пор, пока ему не разъяснят существо обвинения - как называется организация, в организации которой его обвиняют, и что экстремистского эта организация совершила. Кроме этого, он не будет говорить и потому, что судья и гособвинители совершают преступление, предусмотренное статьёй 141 УК РФ лишаю народ России права на референдум, и он не собирается им помогать своими показаниями.

Затем гособвинитель зачитала показания Соколова, данные на предварительном следствии, из которых следовало, что Соколов и на предварительном следствии заявил, что его арестовали за разоблачения коррупции, и он не будет сотрудничать с преступниками, лишающими народ России права на референдум.

Следующее заседание состоится 3 июля 2017 года. Начало в 12-00.

Соб. корр.



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Всего комментариев к статье: 1
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Основание не доверять прокурорам
zzz написал 01.07.2017 00:33
Юрий Иванович,
Основание не доверять сотрудникам прокуратуры:
Они получили за свои действия возмещение в форме рублей ЦБ РФ - его безусловных обязательств, обеспеченных его активами - казначейскими обязательствами стран НАТО. Иными словами они получили требования к иностранным государствам.
Согласно ст. 153 ГК РФ направленность действия определяется по обороту гражданских прав и обязанностей.
Поскольку сотрудники прокуратуры получили по существу требования к иностранным государствам, направленность их действия - оказание им услуг. Измена направленности действия - государственная измена.
Просим отклонить обвинительное заключение по причине государственной измены сотрудников прокуратуры, а также просим привлечь их к уголовной ответственности по ст 275 УК РФ.
Намекаем судье, что он получит такое же обвинение в апелляции.
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