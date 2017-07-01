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Московский листок

Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему?

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 1

жкх жилье цены
Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему?

1 июля увеличатся тарифы на коммунальные платежи. В среднем, по распоряжению правительства РФ, рост цен составит 4%. Однако итоговая величина тарифов на ЖКХ в регионах будет отличаться. Самое заметное подорожание коммунальных услуг ожидается в Москве (на 7%), Санкт-Петербурге, Якутии и на Камчатке (6%). Минимальный рост платы утвержден для Северной Осетии-Алании (2,5%), Алтайского края (3,2%), Дагестана и Кабардино-Балкарии (3,3%).

Ну оно и понятно, Москва же "жирует". 

А почему, интересно, услуги ЖКХ должны обязательно дорожать, а дешеветь ну никак не могут?

Вот, допустим, год назад рубль стоил около 65 рублей, а сейчас не дотягивает и до 60, 59 рублей всего. Поскольку основной рост цен обеспечивают энергоносители, которые у нас по мировым ценам, очевидно, что услуги ЖКХ просто обязаны дешеветь! Ведь нефть год назад стоила столько же, а в середине года поднималась процентов на 10. 

Почему же услуги ЖКХ подорожали ровно настолько же, насколько, исходя из курса доллара и цен на энергоносители, должны были подешеветь?

И почему ни разу за последние 25 лет цены на "коммуналку" не снизились даже на копейку?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Скучно, девочки
При зма написал 01.07.2017 00:54
Либералы, не заинтерисованы,
в повышении уровня жизни народа.
Они думают о своих прибылях.
Во всем виноват Чубайс.
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