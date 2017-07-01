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Московский листок

Почему официоз занижает число погибших от дождя?

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 2

Почему официоз занижает число погибших от дождя?

Два человека погибли и девять пострадали в результате грозы в Московском регионе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "В Москве один человек погиб, еще девятерым потребовалась медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, добавив, что пятеро пострадавших были госпитализированы. Четверо человек получили необходимую помощь на месте. В Дмитровском районе Подмосковья от удара молнии погиб один человек.

Это - официально.

Но в Новой Москве, в деревне Софьино, умер еще один мужчина, рабочий 42 лет. Это сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах «Интерфакс». А его напарник, 49-летний гражданин Таджикистана, оказался в реанимации в критическом состоянии, где скончался, но уже как бы не от грозы.

У нас же информация, что еще и 42-летний гражданин Узбекистана погиб от удара молнии в районе деревни Ларино. Опять же в Новой Москве пострадал не один человек, а два.

Хроники непогоды: Собянин пережил "еще одну стихию", но не всем так повезло 

В общем, сколько же человек-то погибло? Один, два, три, четыре?..

Сообщалось также, что в Сигнальном проезде сильным порывом ветра снесло столб, который упал на машину. В результате погиб один человек, травмы получили еще трое, находившихся в этом автомобиле. Но потом уточнили, что это не по причине непогоды, а случилась обыкновенная авария. Дождь и ветер вроде бы ни при чем...

Что-то вот как-то "не бьются" цифры.

Хотелось бы знать точно, сколько же человек погибло? И чем вызван оптимизм мэра Собянина, уже объявившего, что "Столица пережила ещё одну стихию"? Неинформированностью и пофигизмом или желанием несколько приуменьшить "заслуги" городских властей в неготовности Москвы к стихийным бедствиям?

Анатолий Баранов

PS. В городе Куровское в Московской области дерево упало на автомобиль, в результате чего водитель 1955 года рождения получил серьезные травмы», пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии, сейчас он в коме.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!QQQ TO TUK-TUK !!!&&& написал 01.07.2017 02:08
"Почему официоз занижает число погибших от дождя?"
- В таком большом городе ежедневная гибель людей от разных причин - дело житейское! Таки вот в Китае оползни оползли на деревню - десятки трупов1 казалось бы - причем здесь путин?
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какая "столица"?кишлак кишлаком
Овцебыков написал 01.07.2017 01:26
Зимой Собянин использует противогололедную смесь на дорогах,с высоким содержанием хлора и других вредных веществ.Потом горожане и гости города дышат этой адской смесью,которая попала в воздух. Бешеный рост онкологии и астмы.Так что потери от шторма на фоне десятков тысяч трупов от использования отравы в виде противогололедной смеси-это капля в море.
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