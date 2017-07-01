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Московский листок

Всего 40 процентов "остатних" украинцев против общего с Россией прошлого

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 4

украина фашизм майдан социал-дарвинизм
Всего 40 процентов "остатних" украинцев против общего с Россией прошлого

Более 40% жителей Украины поддерживают запрет в стране георгиевской ленты, свидетельствуют данные соцопроса киевского фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова (12 июня Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленточки).

26,3% заявили, что полностью поддерживают запрет

13,8% – преимущественно поддерживают (всего 40,1%)

9,2% преимущественно не поддерживают запрет

16,4% – категорически против (всего 25,6%)

9,8% заявили, что им трудно ответить однозначно

19,3% - все равно

4,8% - ничего не слышали о таком решении

0,4% не ответили

Опрос проводился с 9 по 13 июня. За это время было опрошено 2018 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, подконтрольных киевским властям.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного в конце мая социологической группой «Рейтинг», запрет георгиевской ленты на Украине, напротив, не поддерживают почти 40% населения страны.

От редакции: Полярные данных разных соцопросов как правило свидетельствуют о фальсификациях со стороны обеих сторон. Когда из замеров общественного мнения социология превращается в инструмент пропаганды. Вспомним хотя бы выборы в США, где вся социология указывала на победу Клинтон, а выиграл Трамп. А что уж говорить про Украину, где за небольшие деньги тебе сделают все, что хочешь и не хочешь?

Но давайте поверим Центру имени Разумкова - 40 процентов украинцев за запрет георгиевской ленты, в основном потому что именно она стала символом событий в Крыму и на Донбассе. Хотя часть респондентов, наверно, так относилась к георгиевской ленте из-за своих дедушек и прадедушек, воевавших с СССР еще во времена Бандеры. Это логично, если улицы и проспекты называают именами Бандеры и Шухевича, то должно же быть хоть какое-то количество действительно считающих их героями, а советское и российское прошлое Украины - "оккупацией".

Однако что-то не много таких!

Напомню, что электоральное преимущество востока над западом страны обеспечивало в основном голосование в Крыму и на Донбассе. Там число голосов, отданных, например, за Януковича, было около 90 процентов (примерно таким же было и голосование по референдумам о независимости, но их почему-то не признают, в отличие от данных украинской социологии).

И вот на таком вот фоне только 40 процентов украинцев на подконтрольной Киеву территории одобряют запрет георгиевской ленты!

Стало быть остальные 60 процентов не одобряют или относятся к официальной политике Киева индифферентно. 40 процентов, то есть явное меньшинство. И это - социология, явно призванная оправдать запрет.

Вот так все и выглядит на самом деле.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик797 написал 01.07.2017 10:02
Украинцы, русские, белорусы ЕДИНЫ.
Сионистам очень хочется сорить их?
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Re: делаю вывод
москвАч написал 01.07.2017 10:00
40 процентов поддерживают, остальные не поддерживают или им пофигу.
Украина еще не потеряна для людей.
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(без названия)
Социолог написал 01.07.2017 09:45
Еще раз повторим приведенные здесь цифры:
40% - поддерживают запрет
25% - не поддерживают
35% - пофигу
Выводы делаем сами
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Запреты вообще штука странная
угугу написал 01.07.2017 09:44
В СССР к примеру не было прямых запретов ни на какие символы.
И ничего как то жили.
Сейчас запретили на Украине антисоветскую символику эсэсовцев в виде колорадской ленты... Ну и чего? Думаю нет резона переживать.
Борьба с символами путем запретов признак слабости.
Это так же смешно как объявить ИГИЛ или Правый сектор запрещенными в России.
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