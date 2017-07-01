Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

МРОТ вырос ровно на столько же, насколько подорожали услуги ЖКХ

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 0

МРОТ вырос ровно на столько же, насколько подорожали услуги ЖКХ

С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 300 руб. и составил 7,8 тыс. руб. Таким образом, повышение МРОТ составило 4%. Интересно, что повышение цены на услуги ЖКХ в тот же день тоже составило 4 процента.

Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему?

Как прокомментировал событие глава Минтруда Максим Топилин, «повышение в 2017 году коснется 0,89 млн работников. Из них 72% — это работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях».

А вот подорожание ЖКХ коснется всех!

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дальнобоя - в народные президенты!
Дальнобоя - в народные президенты!
30.06.2017
Бессмертие человека. Изучайте жизнь!
Бессмертие человека. Изучайте жизнь!
30.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МРОТ вырос ровно на столько же, насколько подорожали услуги ЖКХ (0)
Всего 40 процентов "остатних" украинцев против общего с Россией прошлого (4)
Почему официоз занижает число погибших от дождя? (6)
Турция уже вступила в полосу нестабильности (4)
Любoй уважающий себя итальянский режиссёр - кoммунист (6)
Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему? (18)
Соколов отказался давать показания такому суду! (5)
Милонов хочет экспорта реновации из Москвы в Питер к 100-летию Октября (5)
Хроники непогоды: Собянин пережил "еще одну стихию", но не всем так повезло (12)
Россия заняла четвертое место в рейтинге крупнейших теневых экономик мира (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Украина поддерживает бандеровцев всего на 40 процентов
Максим Калашников Максим Калашников: Александр Соколов ("дело" ИГПР "ЗОВ") отказался давать показания "суду"
Максим Калашников Максим Калашников: Подружка Суркова готова петь для карателей
Дарья Митина Дарья Митина: "Секретные разведданные": тайная подготовка химической атаки
Максим Калашников Максим Калашников: НЕДОСТУПНАЯ ИМ ВОЙНА АФИНЫ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss