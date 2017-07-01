МРОТ вырос ровно на столько же, насколько подорожали услуги ЖКХ

С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 300 руб. и составил 7,8 тыс. руб. Таким образом, повышение МРОТ составило 4%. Интересно, что повышение цены на услуги ЖКХ в тот же день тоже составило 4 процента.

Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему?

Как прокомментировал событие глава Минтруда Максим Топилин, «повышение в 2017 году коснется 0,89 млн работников. Из них 72% — это работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях».

А вот подорожание ЖКХ коснется всех!

А.Б.