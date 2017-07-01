В Архангельской области обнаружили британские химические снаряды с ипритом

Смертельно опасный "привет из прошлого" обнаружил местный житель во время прогулки по лесу недалеко от автодороги М-8.

Специалисты установили, что найденные предметы являются химическими снарядами, начиненными ипритом. Снаряды содержали не только "горчичный газ", но и поражающие элементы.

Химснаряды британского происхождения 1918 года выпуска оказались в архангельских лесах благодаря интервентам.

- Любопытно, что о применении войсками Тухачевского отравляющих вещество во время подавления "антновского мятежа" знает каждый школьник, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Однако красноармейцами химическое оружие было применено всего трижды, при зачистке в лесной местности. При этом население оповещалось об использовании химического оружия, и использовался только относительно неопасный хлор. Причем специалистами высказывались сомнения в эффективности применения химических зарядов из-за полного отсутствия опыта их применения Красной армией и отсутствие сведений о жертвах в результате их применения. В то же время интервенты использовали отравляющие газы исключительно боевого применения - иприт. Но в силу того, что это проделывали "цивилизованные" британцы, развития тема не получила...

Уинстон Черчилль, занимавший пост министра колониальных дел, писал: «Я не понимаю эту щепетильность в связи с использованием газа. Я твердо выступаю за использование ядовитого газа против нецивилизованных племен».

Направленные в распоряжении Тамбовского командования 2.000 3-х дюймовых химических снарядов были марки АЖО, то есть снаряжены смесью на основе хлорпикрина (в настоящее время использующейся в армии РФ для имитации газовых атак).