Официоз продолжает утверждать, что вчера в Москве погиб только один человек

Медики подсчитали количество пострадавших из-за ненастья, обрушившегося на Москву. Всего в больницах оказалось 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы столицы. «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести», - заявил собеседник агентства, а четверым пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

Согласно тому же источнику, только один человек погиб - от удара молнии.

Почему официоз занижает число погибших от дождя?

Может быть это связано с тем, что основным PR-подрядчиком на выборах президента будет компания "Михайлов и партнеры", а фамилия гендиректора ТАСС тоже Михайлов? И слишком большие жертвы, как и слишком очевидная неготовность столицы к стихийным бедствиям несколько выпадает из картины общей стабильности, являющейся одним из пропагандистских козырей Путина?

По недавнему урагану 30 мая вполне пропрезидентский "Лайф" дал список погибших из 14 человек, с фамилиями и фитографиями. Сегодня ни того, ни другого. Исправили "ошибку"?

А.Б.