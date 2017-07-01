ОАК укрепили Анатолием Сердюковым

Акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) переизбрали совет директоров компании. В совет, который избирался из 12 кандидатов, вошли 11 человек, в том числе индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Новым членом совета, помимо Сердюкова, стал председатель совета директоров АО «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов.

Покинули совет глава "Ростеха" Сергей Чемезов и глава Внешэкономбанка Сергей Горьков - оба в этот раз не выдвигались правительством.

В ОАК входят крупнейшие авиастроительные предприятия России. Она была создана в 2006 году.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. В составе холдинга входят ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК - Транспортные самолеты", ОАО "Ил", ПАО "Туполев", АО "Авиастар-СП" и др. Государству в лице Росимущества принадлежит 91% акций холдинга.

Накануне стало известно, что Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров ПАО "КамАЗ". Как следует из сообщения автопроизводителя, он сменил в составе совета экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании. Среди них - корпорация "Ростех" (49,9%), кипрская Avtoinvest Limited (23,54%), германский концерн Daimler AG (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%), а также ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%).

Отметим, что Анатолию Сердюкову удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на громкий коррупционный скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны». Спустя всего два года господин Сердюков стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации.