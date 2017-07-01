Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ОАК укрепили Анатолием Сердюковым

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 2

ОАК укрепили Анатолием Сердюковым

Акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) переизбрали совет директоров компании. В совет, который избирался из 12 кандидатов, вошли 11 человек, в том числе индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Новым членом совета, помимо Сердюкова, стал председатель совета директоров АО «ВТБ Капитал Управление активами» Владимир Потапов.

Покинули совет глава "Ростеха" Сергей Чемезов и глава Внешэкономбанка Сергей Горьков - оба в этот раз не выдвигались правительством.

В ОАК входят крупнейшие авиастроительные предприятия России. Она была создана в 2006 году.

ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. В составе холдинга входят ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК - Транспортные самолеты", ОАО "Ил", ПАО "Туполев", АО "Авиастар-СП" и др. Государству в лице Росимущества принадлежит 91% акций холдинга.

Накануне стало известно, что Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров ПАО "КамАЗ". Как следует из сообщения автопроизводителя, он сменил в составе совета экс-председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании. Среди них - корпорация "Ростех" (49,9%), кипрская Avtoinvest Limited (23,54%), германский концерн Daimler AG (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%), а также ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%).

Отметим, что Анатолию Сердюкову удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на громкий коррупционный скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны». Спустя всего два года господин Сердюков стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также вошел в состав правления госкорпорации.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
там еще 33- летний сынишко Рогозина активно усиливает позиции российской авиации
бивис написал 01.07.2017 11:28
Вместе с Сердюковым это страшная сила
Ответить
Ход конем, что называется.
Осокин написал 01.07.2017 11:26
Скорее всего после такого назначения доля боинга и аэробуса на мировом рынке начнет резко сокращаться в пользу ОАК.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дальнобоя - в народные президенты!
Дальнобоя - в народные президенты!
30.06.2017
Бессмертие человека. Изучайте жизнь!
Бессмертие человека. Изучайте жизнь!
30.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пятеро фэсбов-взяточников задержано в момент получения трёх миллионов в "Макдональдсе" (0)
ОАК укрепили Анатолием Сердюковым (2)
Официоз продолжает утверждать, что вчера в Москве погиб только один человек (0)
В Архангельской области обнаружили британские химические снаряды с ипритом (0)
МРОТ вырос ровно на столько же, насколько подорожали услуги ЖКХ (1)
Всего 40 процентов "остатних" украинцев против общего с Россией прошлого (5)
Почему официоз занижает число погибших от дождя? (6)
Турция уже вступила в полосу нестабильности (2)
Любoй уважающий себя итальянский режиссёр - кoммунист (3)
Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему? (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Украина поддерживает бандеровцев всего на 40 процентов
Максим Калашников Максим Калашников: Александр Соколов ("дело" ИГПР "ЗОВ") отказался давать показания "суду"
Максим Калашников Максим Калашников: Подружка Суркова готова петь для карателей
Дарья Митина Дарья Митина: "Секретные разведданные": тайная подготовка химической атаки
Максим Калашников Максим Калашников: НЕДОСТУПНАЯ ИМ ВОЙНА АФИНЫ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss