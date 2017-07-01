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Московский листок

Пятеро фэсбов-взяточников задержано в момент получения трёх миллионов в "Макдональдсе"

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 3

коррупция фэсбы подмосковье оборонка
Пятеро фэсбов-взяточников задержано в момент получения трёх миллионов в "Макдональдсе"

Пятеро сотрудников управления ФСБ по Москве и Подмосковью задержаны за попытку получить многомиллионную взятку от руководителя оборонного предприятия, которому они угрожали уголовным делом, сообщает "Коммерсант". Теперь двое подозреваются в получении взятки, а остальные - в посредничестве. Официальных комментариев от ФСБ нет. 

По информации газеты, чекисты рассчитывали получить деньги с руководства АО "НИТИ им. П. И. Снегирева". Там производят взрыватели для боеприпасов. 

ФСБ, как сообщает "Коммерсант", выявило на предприятии нарушения. Сотрудники сообщили директору Игорю Григорьеву, что он может стать фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве или растрате (ст. 159 или ст. 160 УК РФ) и потребовали многомиллионую взятку. 

Григорьев обратился с заявлением о вымогательстве в управление собственной безопасности ФСБ. Под контролем УСБ начались переговоры, в ходе которых была согласована взятка в 3 млн рублей. Передача суммы состоялась в одном из фаст-фудов "Макдональдс". 

На месте был задержан заместитель начальника 7-го межрайонного управления Алексей Круглов. Полковник Круглов и оперативник Роман Надеждин подозреваются 51-м военным следственным отделом (ВСО) СКР по Москве в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Начальнику отделения УФСБ по городу Балашихе Денису Семенову, а также оперативникам Алексею Винокурову и Артуру Юсуфову следствие инкриминирует посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). 

"Коммерсант" утверждает, что Надеждин и Винокуров признали свою вину и решили сотрудничать со следствием. Их отправили под домашний арест. Остальные фигуранты расследования, не признающие вину, были отправлены судом в СИЗО. 

Источники газеты утверждают, что в УФСБ по Москве и области сейчас проводится масштабная антикоррупционная проверка, по результатам которой в отставку могут быть отправлены некоторые его руководители.

Тем временем и бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), проверяют на причастность к получению еще нескольких взяток - в виде джипа и щенков элитной породы, сообщает "Коммерсант". 

По данным ФСБ, автомобиль Jeep Wrangler передал Максименко владелец крупного строительного бизнеса Дмитрий Смычковский. Несмотря на то что транспортное средство было подержанным, его стоимость следователи оценили в 1,5 млн рублей. Таким образом, по их мнению, передача машины попадает под часть 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере").  

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Дед Отмороз написал 01.07.2017 12:39
Кто бы удивлялся, это же верные путинцы. Народ по этому поводу давно говорит: "Рыба гниет с головы", "Каков поп, таков и приход", и много еще. Коррупция, как спид, поразила все: правительство, суды, правоохренительные органы, органы управления субъектов федерации и муниципалитетов, школы, больницы и все остальное, где деньги есть. Ничего невозможно сделать без взяток и откатов,распилов. Нонешние властители либо конченные дебилы, либо агенты врагов нашей страны, скрывающиеся за ширмой фальшивого патриотизма. Ну не может быть патриотом тот,кто душит свое производство, а деньги которые страна добывает с таким трудом, складирует у потенциального врага под 2 %. И эти деньги не просто лежат мертвым грузом, а еще приносят убытки. Не может быть патриотом то правительство, которое в отношении народа страны, которой оно управляет, объявило настоящий геноцид, у почти половины населения денег хватает только на еду, И ЭТО ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ. А вместо коренного народа десятками миллионов завозит мигрантов. Как вы думаете для чего? Ответ простой. Когда начнется новая гражданская война ( а без нее уже не обойтись), эти горе властители думают,что смогут направить этих мигрантов против коренного народа, чтобы окончательно решить русский вопрос. Так что наполеоны, гитлеры всякие в гробах переворачиваются глядя на то, что в нонешней Россиянии творится. Но. Власть может создавать росгвардии, всякие движения в свою защиту, мигрантов завозить. А когда наступит время, а оно наступит, ибо либо падишах сдохнет, либо народ вымрет, другого не дано. Ничего этой власти не поможет. Ни одна власть в мире в критические времена никогда без поддержки народа не смогла удержатся. Эта власть пока держится на безудержной лжи, геббельса наверно читали. Но как сказал один американский президент Линкольн: " Можно некоторое время обманывать весь народ, можно все время обманывать часть народа ( ну есть такие идиоты - запутинцы и жириновцы например), НО НЕЛЬЗЯ ВСЁ ВРЕМЯ ОБМАНЫВАТЬ ВЕСЬ НАРОД". В стране ситуация примерно как в 1917 году. Надеюсь, что ботоксная тварь сдохнет хуже, чем Николашка 2романоф, чаушеску и другие диктаторы и царьки.
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(без названия)
Так что там за нарушения были написал 01.07.2017 11:54
На военном предприятии?
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Фээсбэшные "ПИРАНЬИ"...
Valeriy Bondarik. Edmonton. написал 01.07.2017 11:46
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
В "пучинах" фээсбэшных -
ВСЕГО хватает...
Но "Ей-Величество-Коррупция",
к себе своим "светом-блеском"...
этiх ВНУТРЕННIХ "пiранiй"прiвлекает
И когда этi ЧЛЕНЫ фсб "всплывают",
То...в "СЕТИ" Коррупции ПОПАдают!
>КОЗЫРНЫЕ" фээсбэшники - ЭТИ "сети"
К О Н Т Р О Л И Р У Ю Т...!!!
` ` ` ` `
Коррупционных ЧЛЕНОВ ФСБ - НУЖНО
выявлять и СУДИТЬ!НЕ должно в ТЕХ
"чэстнейшИХ"...рядах - ТАКИХ ЧЛЕНОВ
быть!Фээсбэшник-ВОР,это - ПОЗОР!
[или СВОИ-СВОИХ - НЕ видят в-упор?]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так...
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 01-07-17.
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