Пятеро фэсбов-взяточников задержано в момент получения трёх миллионов в "Макдональдсе"

Пятеро сотрудников управления ФСБ по Москве и Подмосковью задержаны за попытку получить многомиллионную взятку от руководителя оборонного предприятия, которому они угрожали уголовным делом, сообщает "Коммерсант". Теперь двое подозреваются в получении взятки, а остальные - в посредничестве. Официальных комментариев от ФСБ нет.

По информации газеты, чекисты рассчитывали получить деньги с руководства АО "НИТИ им. П. И. Снегирева". Там производят взрыватели для боеприпасов.

ФСБ, как сообщает "Коммерсант", выявило на предприятии нарушения. Сотрудники сообщили директору Игорю Григорьеву, что он может стать фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве или растрате (ст. 159 или ст. 160 УК РФ) и потребовали многомиллионую взятку.

Григорьев обратился с заявлением о вымогательстве в управление собственной безопасности ФСБ. Под контролем УСБ начались переговоры, в ходе которых была согласована взятка в 3 млн рублей. Передача суммы состоялась в одном из фаст-фудов "Макдональдс".

На месте был задержан заместитель начальника 7-го межрайонного управления Алексей Круглов. Полковник Круглов и оперативник Роман Надеждин подозреваются 51-м военным следственным отделом (ВСО) СКР по Москве в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Начальнику отделения УФСБ по городу Балашихе Денису Семенову, а также оперативникам Алексею Винокурову и Артуру Юсуфову следствие инкриминирует посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

"Коммерсант" утверждает, что Надеждин и Винокуров признали свою вину и решили сотрудничать со следствием. Их отправили под домашний арест. Остальные фигуранты расследования, не признающие вину, были отправлены судом в СИЗО.

Источники газеты утверждают, что в УФСБ по Москве и области сейчас проводится масштабная антикоррупционная проверка, по результатам которой в отставку могут быть отправлены некоторые его руководители.

Тем временем и бывшего начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), проверяют на причастность к получению еще нескольких взяток - в виде джипа и щенков элитной породы, сообщает "Коммерсант".

По данным ФСБ, автомобиль Jeep Wrangler передал Максименко владелец крупного строительного бизнеса Дмитрий Смычковский. Несмотря на то что транспортное средство было подержанным, его стоимость следователи оценили в 1,5 млн рублей. Таким образом, по их мнению, передача машины попадает под часть 6 статьи 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере").

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