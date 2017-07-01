На Украине тоже самое, но в 25 раз хуже

1 июля – вместо 3 грн за квадратный метр будет 6,5 грн. Повышение тарифов на квартплату обусловлено ростом расходов на электроэнергию, уборку мусора, повышением минимальной заработной платы. Так объясняют те, кто формировал эти тарифы, и коммунальщики.

"Расходы на электроэнергию увеличились в семь раз, вывоз мусора увеличился почти в два раза, топливо - в восемь раз, средняя зарплата увеличилась", - говорит директор КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда" Василий Григоренко.

Если раньше за двухкомнатную в хрущевке здесь платили 200 гривен, уже в августе придется выложить около 500.

У нас прошла информация о повышении тарифов ЖКХ в РФ на 4 процента.

Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему?

МРОТ вырос ровно на столько же, насколько подорожали услуги ЖКХ

- Это ответ на вопрос, почему мы не бежим немедленно протестовать, - ответил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот пример Украины, которая благодаря свое "не-рабской" сущности вышла на майдан. А сегодня свободным украинцам внаглую повышают тарифы аж в 3 с лишним раза, а они держат свои свободные языки в свободных дупах. Почему? Как выясняется, вывести людей на акцию протеста довольно легко по поводу всякой чепухи - и практически невозможно по поводу того, что касается буквально каждого. Причем если в РФ на всякий случай копееное повышение МРОТ не связывают с таким же повышением цен на коммуналку, то на Украине именно этим дикий рост цен и объясняют - причем повышение зарплат тоже копеечное, а вот цены на жилье выросли вдвое. И ничего, как-будто так и надо...