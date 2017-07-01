На Украине тоже самое, но в 25 раз хуже

1 июля – вместо 3 грн за квадратный метр будет 6,5 грн. Повышение тарифов на квартплату обусловлено ростом расходов на электроэнергию, уборку мусора, повышением минимальной заработной платы. Так объясняют те, кто формировал эти тарифы, и коммунальщики.
"Расходы на электроэнергию увеличились в семь раз, вывоз мусора увеличился почти в два раза, топливо - в восемь раз, средняя зарплата увеличилась", - говорит директор КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда" Василий Григоренко.
Если раньше за двухкомнатную в хрущевке здесь платили 200 гривен, уже в августе придется выложить около 500.
У нас прошла информация о повышении тарифов ЖКХ в РФ на 4 процента.
Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему?
МРОТ вырос ровно на столько же, насколько подорожали услуги ЖКХ
- Это ответ на вопрос, почему мы не бежим немедленно протестовать, - ответил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот пример Украины, которая благодаря свое "не-рабской" сущности вышла на майдан. А сегодня свободным украинцам внаглую повышают тарифы аж в 3 с лишним раза, а они держат свои свободные языки в свободных дупах. Почему? Как выясняется, вывести людей на акцию протеста довольно легко по поводу всякой чепухи - и практически невозможно по поводу того, что касается буквально каждого. Причем если в РФ на всякий случай копееное повышение МРОТ не связывают с таким же повышением цен на коммуналку, то на Украине именно этим дикий рост цен и объясняют - причем повышение зарплат тоже копеечное, а вот цены на жилье выросли вдвое. И ничего, как-будто так и надо...
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МосквАчу написал 01.07.2017 12:59
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Я понимаю , что у вас в голове жопошные дела , но все проще и пример из жизни.
Семья военнослужащих это девушка и парени - выпускники военного вуза . Оба лейтенанты. Их зп 10700 гр. И компенсация за сьем квартиры. Она бывает разной.
По сути в Украине сельского населения процентов 50. Если из села переезжают в маленькие городишки , то все равно дома и огороды в селах остаются как дачи , обрабатываются и приносят свои продукты питания.
Вы масквач , немного понимаете в городских раскладах и сильно в отрыве от украинской лействительности. Уверяю вас , что огромная масса украинцев от государства не зависят вообще.
увсмак написал 01.07.2017 12:54
москвАч написал 01.07.2017 12:47
С такой средней зарплатой 1500 тыс. грн. это очень существенно для семейного бюджета.
Численность сельского населения Украины 30,8 процента.
Учите матчасть.
Лис написал 01.07.2017 12:44
Все просто считается написал 01.07.2017 12:32
,а квартплата в лютый мороз 1500гр. , то на бюджете это не отражается вообще никак.
В промышленности зп ниже чем в армии. Но плата за жкх тоже не критичная.
Автор сам не знает чего хочет. Ему интересно почему украинцы не бастуют? . Ответ прост -
повода нет.
Еще нужно знать украинцев . Никто на одну зарплату не живет. И в Украине огромный частный сектор. Где и дома утепленные , и счетчики , и котлы твердотопливные. И сельского населения 40% , которым проблемы с оплатой вообще неведомы. При этом продукты свои .