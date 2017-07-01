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Московский листок

Бразильский президент-коррупционер обещает противникам-баррикадникам продолжить реформы

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 0

коррупция импичмент протесты либералы бразилия баррикады
Бразильский президент-коррупционер обещает противникам-баррикадникам продолжить реформы

Акции протеста против реформ президента Бразилии Мишела Темера переросли в пятницу в беспорядки в центре Рио-де-Жанейро. Кадры столкновений манифестантов с полицией продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo. Есть пострадавшие. Темер, которому предъявлены обвинения в коррупции, выпустил специальное телеобращение, объявив, что не даст "остановить" страну. 

Демонстранты перекрыли проспект Президента Варгаса - одну из центральных улиц мегаполиса, соорудив баррикады из горящих покрышек и мусора. Правоохранительные органы применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, передает ТАСС. Globo сообщает, что пострадал минимум один человек. 

Темер в специальном обращении, распространенном через соцсети, указал на успехи своего правительства в борьбе с инфляцией. Он также рассказал о трудовой реформе, которая, по его словам, решит застарелые проблемы. Президент напомнил, что после двух лет экономического спада в стране возобновился скромный экономический рост - что он тоже поставил в заслугу правительству. 

27 апреля нижняя палата парламента Бразилии одобрила проект реформы трудового законодательства, предложенной президентом. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше), а также выплачивать тринадцатую зарплату - обязательную по закону - частями, а не единовременно. 

Данная инициатива вызвала острую общественную полемику. Противники реформы считают, что она нарушает права трудящихся. Сейчас законопроект рассматривает Федеральный сенат - верхняя палата парламента. 

Протесты против инициативы главы государства проходят на фоне усугубляющегося политического кризиса. 26 июня Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тыс. реалов" (152 тыс. долларов) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. 

Глава государства считает, что выдвинутые против него обвинения в коррупции не имеют доказательной базы. В своем выступлении политик назвал их "художественным вымыслом".

Напомним, более года назад, в мае в Бразии фактически произошёл буржуазный путч и прогрессивная президент была отстранена от должности.

Тогда наш постоянный автор Сергей Гупало писал:

- События в Бразилии - это часть общего постсоветского тренда, направленного на искоренение всех завоеваний октября 1917, одним из которых стал и легальный сугубо парламентский социализм, называемый нами, рабочистами буржуазным. Да, это тоже часть багажа октября 1917, который заставил даже социалистов-реформистов особенно в странах третьего мира более решительно действовать в интересах социальных низов, пусть и сугубо парламентскими средствами. И то, что подобные шаги социалистов-реформистов - тогда в 70-е в Чили и сейчас в Бразилии, - эти шаги оказываются пресечёнными силами крупного капитала, всё это является подтверждением насущной необходимости и даже неизбежности диктатуры пролетариата с заменой всех структур буржуазного государства властью советов рабочих и их союзников. Именно этого не понять буржуазным социалистам - от героически погибшего с автоматом в руках Альенде до нынешнего "мирно" свергаемого президента Бразилии Дилмы Русеф. 

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