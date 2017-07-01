Сирийская Пальмира, которую от боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) освобождали при содействии российских военных, несет на себе следы их пребывания. В Сети появились фото античных колонн с надписями "Грозный" и "Нина", глубоко вырезанными в камне.

Пальмиру, или Тадмор, освобождали от боевиков ИГ дважды. Минобороны подчеркивало, что экстремисты разрушали памятники древности, а весной прошлого года в античном амфитеатре выступил оркестр Мариинского театра.

Выяснилось, что разрушение Пальмиры с уходом оттуда экстремистов не закончилось. В субботу в Сети были опубликованы фото надписей, которые, по-видимому, оставили на колоннах россияне. Фото Кирилла Романовского опубликовал, в частности, корреспондент журнала РБК Андрей Захаров.

Романовский - фотокорреспондент Федерального агентства новостей, которое уделяет Сирии пристальное внимание: на сайте это отдельная рубрика, наряду с "Украиной" и "Новороссией".

ФАН на своем сайте пишет о восстановлении Пальмиры в позитивном ключе: так, на днях оно сообщило, что в городе сохранилось до 80% архитектурных и исторических памятников. ФАН также рассказывало о вариантах консервации и восстановления поврежденных памятников, в том числе в виде голографических копий.

Напомним, 26 июня стало известно, что коммерческая фирма, связанная с петербургским ресторатором Евгением Пригожиным, которого называют человеком из ближнего окружения главы государства и "поваром Путина", получит четверть всего газа и нефти с сирийской территории, отвоеванной для режима Башара Асада. В обмен на это зарегистрированная всего год назад компания должна освободить месторождения и заводы от террористов "Исламского государства" (запрещено в РФ).

По информации "Фонтанки", речь идет об ООО "Евро Полис", которое в конце прошлого года подписало меморандум о сотрудничестве с сирийскими властями в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Сирии с акцентом на обеспечение безопасности в соответствующих регионах.

Как стало известно журналистам со слов источника, близкого к Минэнерго, "Евро Полис" обязуется освободить захваченные противниками режима Асада нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы и другие объекты нефтегазовой инфраструктуры, а также обеспечить их безопасность.

При этом доля ООО "Евро Полис" в добыче нефти и газа составит 25% в то время, как расходы на боевые действия, превышающие эту сумму, будут возмещаться отдельно. Срок действия подписанного меморандума составляет пять лет. "Это был еще не обязательный документ. Для приобретения меморандумом юридической силы требуется принятие нового сирийского закона, и его действие будет иметь обратную силу - заплатят со времени подписания меморандума", - пояснил собеседник издания.

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