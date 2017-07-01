Собянин считает, что "из-за шторма и тропических ливней" разрытые улицы прошли испытание

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские улицы после проведенной реконструкции выдержали штормовое испытание. "Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, Голутвинском переулке, также закончены работы на Новой площади. Из-за шторма и тропических ливней московские улицы прошли испытание. Там, где были проведены реконструкции, никаких особых проблем не было", - сказал мэр журналистам в субботу в ходе посещения Якиманской набережной, на которой завершились работы по благоустройству.

По его словам, несмотря на ливни и плохую погоду, работа будет идти по графику. Собянин отметил, что в этом году будет закончена реконструкция еще стаа улиц.

"До конца августа все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены", - отметил мэр столицы.

От редакции: Такие перлы мэра надо ловить! "Из-за шторма и тропических ливней московские улицы прошли испытание" - тут нам снова явлено "хорошего русского языка". Там явно гении в пиар-службе на миллионах в мэрии сидят. Но даже если попытаться продраться сквозь безграмотность прямой речи, сказанное не соответствует действительности. Ни шторма, ни тропического ливня нет. Конечно, порой хочется сказать красиво - но и шторм явление не сухопутное (хотя штормовые предупреждения на суше бывают), и тропических ливней в Москве не наблюдалось. Ведь тропический ливень - это ливень затяжной, длящийся иногда месяцы. Такого точно тут не было, хотя погодка этим летом и впрямь подкачала.

Касаемо же того, как исполняются обещания Собянина ("до августа" - запомнили) - достаточно только вспомнить, что вместо синих автобусов нам уже второй год обещают пустить "опять троллейбусы", однако улицы, которые рарывали, разрывают вновь. Да, открытый Собяниным "клондайк" - это "Моя улица". Здесь можно выкапывать воистину золото - только необычным способом. Хватая миллиарды из бюджета Москвы и пропуская их через "улучшайзер". То, что потом на новой плитке москвичи падают и ломают руки-ноги, это уже тем, кто "отмыл" тут бюджет, не важно. Главное - внешне всё красиво, можно с коптера подснять для канала столичного. А что новая плитка крошится легко - это тоже не так важно. Визуальный эффект, а не долговечность тут требуется. Ведь если делать красиво недолговечным материалом - моно каждый год списывать из бюджета в пользу завода "разведённой" мэрши всё те же миллиарды. Бизнес "семьи" налажен прекрасно. Только вот побочный эффект от такого бизнеса - резкое ухудшение экологической обстановки в центре. И то что названо "пройденным испытанием" выглядит на данный момент как коллектор, в котором торчат красные трубы для электропроводов, а в некоторые из них и вода затекает. Вот так тут всё прекрасно - похвальба и показуха Собянина обернётся ещё не одним катаклизмом.

Дмитрий Чёрный, москвич в 8-м поколении

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