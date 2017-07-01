Американский атомный авианосец пришёл на подмогу Израилю в неявной войне с Сирией

Американский атомный авианосец George H. W. Bush ("Джордж Буш") в субботу прибыл в Израиль, встав на якорь в 4 км к западу от порта Хайфы. Это первый за 17 лет визит американского авианосца в израильские территориальные воды.

Авианосец слишком велик, чтобы зайти в порт, поэтому членов команды будут доставлять на берег специально выделенные паромы, пишет газета. Официальными целями захода "Джорджа Буша" в Израиль названы отдых экипажа и пополнение запасов.

Авианосец вместе с авианосной ударной группой в составе двух ракетных крейсеров и двух ракетных эсминцев останется в Хайфе на четыре дня.

В последние два года "Джордж Буш" принимал участие в операции против террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, 24-го июня израильские ВВС нанесли удар по сирийским правительственным войскам, сообщает информационный портал voiceofpeopletoday.com. Основанием послужило падение нескольких снарядов на Голанские высоты во время боевых действий на сирийской территории.

Израильская сторона возлагает ответственность на Сирию за все, что происходит на ее территории, говорится в заявлении вооруженных сил Израиля.

Тем временем правительственные войска САР отбивали мощную атаку террористов "Джебхат ан-Нусра" (группировка запрещена в РФ) на город Аль-Баас в районе Голанских высот, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Армия отразила крупную атаку Нусры на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. Армия приняла бой с террористами. Нападавшие понесли потери. Отразить атаки помогла авиация и артиллерия",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, наступательную операцию террористов поддерживал с воздуха вертолет израильских ВВС, который нанес удар рядом со зданием Мухафазы в городе Аль-Баас.

Материалы по теме:

Израиль нанес авиаудар по объекту в Дамаске

В спасённой Пальмире обнаружены автографы освободителей

По авианосцам проигрываем даже Британии, причем до 2030 года

Израиль открыто выступил на стороне игиловцев, против армии Сирии

В Архангельской области обнаружили британские химические снаряды с ипритом

Минобороны РФ заступилось за Израиль: "коллеги" метили по игиловцам, а не армии Асада