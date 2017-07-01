Еще один человек погиб в подмосковную грозу

Во время грозы в Подмосковье дерево упало на 72-летнего мужчину, который ехал на квадроцикле. Он погиб, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем в субботу, 1 июля, в одном из садовых товариществ в районе села Орудьево Дмитровского района Московской области. Соседи вытащили пострадавшего из-под дерева, однако к моменту прибытия скорой помощи он был уже мертв. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

И опять все избегают точных цифр - сколько всего погибло в столичном регионе в нынешнюю непогоду?