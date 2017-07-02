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Московский листок

В Италии арестован нацист-убийца с Украины

Опубликовано 02.07.2017 в разделе комментариев 3

украина фашизм майдан
В Италии арестован нацист-убийца с Украины

В Италии по запросу прокуратуры области Болонья был арестован боец украинских нацистских добровольческих батальонов, подозреваемый в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и российского журналиста Андрея Миронова, сообщила газета Corriere della Sera.

По версии следствия, проживающий в Италии этнический украинец Виталий Маркив в 2013 году примкнул к одному из нацистских добровольческих батальонов. Он находился на стратегической высоте в районе Славянска, с которой силовики обстреливали местность.

Напомним, итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли и российский журналист Андрей Миронов погибли 24 мая 2014 года под миномётным огнем вблизи поселка Андреевка под Славянском. Удалось выжить французскому фотожурналисту Вильяму Рогелону, который получил ранения. По сообщениям ополченцев Донбасса, автомобиль с журналистами был обстрелян из миномёта со украинской стороны, когда группа остановилась у блокпоста ополченцев.

- Кажется, в Европе начинают потихоньку понимать, что за "европейцев" они поддерживают на Украине, - прокоментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У ополченцев не было ни малейшего мотива убивать журналистов, тем более обстреливать для этого собственный блок-пост, на своей территории. А у киевских карателей мотив был - убрать объективных свидетелей, да еще при этом свалить все на ополчение. Я был знаком с Мироновым, у него было мало причин любить советскую власть и тем более нынешнюю российскую. Но он был объективен. И если он видел перед собой карательную операцию против мирного населения, то так и писал - карательная операция против мирного населения. Вот ссылка на его последнюю статью.

- У ополченцев в Славянске не было вертолетов, так что обстреливать наслеление с воздуха могла только украинская сторона, - продолжил Анатолий Баранов. - То, что в Славянске не был никаких оккупантов он тоже видел, так и писал. И обстрелы мирных кварталов украинской артиллерией тоже видел. Для нацистов этого достаточно чтобы убить. Вот и убили, и не посмотрели в итальянские и французские паспорта журналистов... Будем надеяться, и остальные "герои", попав в Европу по безвизу, тоже окажутся там, где им самое место - за решеткой... Хотя лучше бы в добрый донецкий чернозем.



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Всего комментариев к статье: 3
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"герои", попав в Европу по безвизу
Тот самый Артналет написал 02.07.2017 00:52
А сколько этой б лядвы лазит по России вообще и поляне аферистов(Москве)в частности?
ПТН-ХЛО. Это мое убеждение.
Но ХЛО по причинам,кардинально противоположным хохляцким.
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(без названия)
Лис написал 02.07.2017 00:41
"Ничего личного,это просто бизнес".То что тупое пушечное мясо пустили в расход никого не должно удивлять.Таким "государственным деятелям" как Порошенко гораздо важнее судьба собственной задницы чем судьба какого то "бойца украинского нацистского добровольческого батальона".В общем:" Слава Украине!".
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(без названия)
!!!TOJBOG-T-O-TJASNO!!!&& написал 02.07.2017 00:38
"В Италии арестован нацист-убийца с Украины
В Италии по запросу прокуратуры области Болонья был арестован боец украинских нацистских добровольческих батальонов, подозреваемый в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и российского журналиста Андрея Миронова, сообщила газета Corriere della Sera."
- таки это потому они его арестовали.ч то он убил макаронную сволочь! А если бы он просто убивал тупых анселюков к-л "юкрейнистан", то макарошки дали бы ему еще патронов! Таки потому, что макарошки все, даже "коммунисты" - то таки гниды, подонки и фашисская сволочь. Они Ливию бомбили и Югославию, радовались таки развалу СССР. Это - враги и враги навсегда... То таики да... тешу себя надеждой, что "мигранты" их всех а н-х вырежут, а ихних с-ук с куриными мозгами - таки заберут себе в гаремы... Это будет им за Каддафи... То таки да...
\\//\\//"Удалось выжить французскому фотожурналисту Вильяму Рогелону, который получил ранения."
- Жаль, батенька, жаль! Поганые и лживые журналюки много сделали для учреждения на свете бардака, воровства, преступности и войн - они таки должны дохнуть первыми... То таки да...
\\//\\//"Я был знаком с Мироновым, у него было мало причин любить советскую власть "
- Таки наверное, мр-азь была порядочная! То таки да... Подозреваю. он был пострадавшим потому, что его бабушку русский Вантка-дурачок из крематория успел вытащить и это привело к тому, что этот миронов потом всю жизнь мучился... То таки да... Ну и "знакомые" у Баранова - врагу не пожелаешь... То таки да...
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