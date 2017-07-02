"В Италии арестован нацист-убийца с Украины

В Италии по запросу прокуратуры области Болонья был арестован боец украинских нацистских добровольческих батальонов, подозреваемый в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и российского журналиста Андрея Миронова, сообщила газета Corriere della Sera.

По версии следствия, проживающий в Италии этнический украинец Виталий Маркив в 2013 году примкнул к одному из нацистских добровольческих батальонов. Он находился на стратегической высоте в районе Славянска, с которой силовики обстреливали местность.

Напомним, итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли и российский журналист Андрей Миронов погибли 24 мая 2014 года под миномётным огнем вблизи поселка Андреевка под Славянском. Удалось выжить французскому фотожурналисту Вильяму Рогелону, который получил ранения. По сообщениям ополченцев Донбасса, автомобиль с журналистами был обстрелян из миномёта со украинской стороны, когда группа остановилась у блокпоста ополченцев.

- Кажется, в Европе начинают потихоньку понимать, что за "европейцев" они поддерживают на Украине, - прокоментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - У ополченцев не было ни малейшего мотива убивать журналистов, тем более обстреливать для этого собственный блок-пост, на своей территории. А у киевских карателей мотив был - убрать объективных свидетелей, да еще при этом свалить все на ополчение. Я был знаком с Мироновым, у него было мало причин любить советскую власть и тем более нынешнюю российскую. Но он был объективен. И если он видел перед собой карательную операцию против мирного населения, то так и писал - карательная операция против мирного населения. Вот ссылка на его последнюю статью.

- У ополченцев в Славянске не было вертолетов, так что обстреливать наслеление с воздуха могла только украинская сторона, - продолжил Анатолий Баранов. - То, что в Славянске не был никаких оккупантов он тоже видел, так и писал. И обстрелы мирных кварталов украинской артиллерией тоже видел. Для нацистов этого достаточно чтобы убить. Вот и убили, и не посмотрели в итальянские и французские паспорта журналистов... Будем надеяться, и остальные "герои", попав в Европу по безвизу, тоже окажутся там, где им самое место - за решеткой... Хотя лучше бы в добрый донецкий чернозем.