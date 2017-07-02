Горящий Чернобыль

Пожар в зоне ЧАЭС начался 29 июня. Возгорание произошло «при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги», говорится в сообщении ведомства. К вечеру 30 июня пожар был локализован на площади 7 га. К тушению пожара спасатели привлекли вертолет Ми-8 и два самолета Ан-32П. Всего они сбросили на очаг пожара 184 т воды.

Ведомство опубликовало в YouTube съемки процесса тушения пожара с воздуха.

13 июня, на третьем энергоблоке ЧАЭС произошло задымление. Его причиной стало возгорание бытовых отходов. Из-за пожара в прилегающих районах Украины и Белоруссии были проведены дополнительные замеры радиационного фона.

Зона отчуждения вокруг ЧАЭС была создана на территориях, пострадавших от радиационного заражения в результате аварии 26 апреля 1986 года. Площадь украинской части зоны составляет порядка 2,6 тыс. кв. км, белорусской — 1,7 тыс кв. км.

- Когда сейчас говорят о том, что радиационный фон в результате пожаров не отличается от нормы, я не верю, - комментирует новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Зона отчуждения была создана не случайно, и количество радиоактивных частиц выпало в свое время огромное. То, что прошло 30 лет, значения не имеет - время распада многих элементов насчитывает сотни и даже тысячи лет. Да, загрязнение ушло в землю, размылось дождями, частицы проникли в стволы деревьев и стебли травы. Но никуда не делись. И вот огромное количество радиактивной древесины сгорело. Температура лесного пожара очень велика, выгорает все начисто, делится на пар, углекислый газ и небольшой остаток в виде минеральных веществ - это пепел. То есть концентрация радиактивных элементов, находившихся в древесине в растворенном состоянии, значительно возрастает, радиоактивный пепел поднимается вместе с паром и потоками горячего воздуха в небо и разносится ветром на сотни километров. Сейчас, кстати, ветром с запада на центральную Россию пригнало дожди. Кто-нибудь замерял радиационный фон?

- Я очень хорошо помню то "чернобыльское" лето, когда тоже шли теплые дожди в Подмосковье, - продолжил Анатолий Баранов. - Я тогда работал на "скорой", у нас было много вызовов, связанных с Чернобылем - народ из зоны аварии разбегался по родственникам, разумеется, в чем были, без всякой обработки. Приезжаешь на вызов, а там вся семья "фонит" - везешь всех на санобработку, а потом еще и машину надо мыть специальным раствором. Но были более неприятные вещи - попадаешь под држдь, а потом в приемном отделении подносишь к себе щуп радиометра, и слышишь сильное такое щелканье, почти непрерывную трель. Тут же меняешь халат, оперформу, сам принимаешь душ. Ну а дождевая вода так и остается вокруг. С чернобыльским фоном. И за прошедшие 30 лет мало, что могло измениться. Если идет выброс в атомсферу радиоактивных элементов, то их потом разносит далеко-далеко. Конечно, лучевой болезни они не вызовут, но вот радиационный фон способны изменить существенно. И тут арифметика простая - между ростом радиационного излучения и количеством мутаций в биологических объектах зависимость прямая. Следите за онкологией.