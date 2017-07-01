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Московский листок

Двух девушек забрали хамовнические полицаи - буквально за молчание в центре Москвы

Опубликовано 01.07.2017 в разделе комментариев 0

полицейщина цензура сми либералы
Двух девушек забрали хамовнические полицаи - буквально за молчание в центре Москвы

В центре Москвы в субботу задержаны две несовершеннолетние девушки с листами бумаги, на которых ничего не было написано. Рты у них были заклеены скотчем с надписью "цензура", сообщает "ОВД-Инфо". 

По данным сайта мониторинга политических задержаний, девушек задержали на Крымском мосту, после чего доставили в ОВД "Хамовники". 

По их словам, во время задержания полицейские потребовали открыть их сумки, а затем, когда девушки сделали это, полицейские достаточно бесцеремонно начали рыться внутри, осматривая содержимое. 

В ОВД у девушек отобрали паспорта. 

Фото одной из пикетчиц опубликовал в Twitter бывший региональный активист Левого Фронта, а ныне глашатай либеральной "партии 5 декабря" Денис Стяжкин.

Напомним, ФСБ России сообщила 26 июня об использовании мессенджера Telegram террористами при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. «Получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта»,— цитирует «Интерфакс» Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. 

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